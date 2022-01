Anastasiya Kvitko pose par derrière en portant ses charmes

Anastasiya Kvitko montre le meilleur angle en posant par derrière | Instagram

La mannequin et célébrité russe coquette Anastasiya Kvitko a de nouveau porté ses énormes charmes et sa taille fine dans un photo, où il posait de dos en soulignant tout de son meilleur angle.

Malgré le fait que sur n’importe quelle photo, ce beau modèle sinueux se démarque toujours immédiatement, il y aura toujours des images dans lesquelles sa silhouette sera plus belle que jamais, comme preuve en nous trouvons une photo sur un compte Instagram de ses abonnés.

Anastasia Kvitko Elle s’est distinguée par ses courbes énormes, réalisant ainsi que plusieurs stars du spectacle sont laissées de côté par rapport à sa beauté et sa silhouette exquise.

Cela peut vous intéresser: Celia Lora et Marian Franco tournent ensemble sur Internet dans un jacuzzi

Chaque occasion de se montrer elle en profite toujours, surtout quand il y a un peu de soleil et que le célèbre mannequin russe est fasciné par le bronzage alors à plusieurs reprises on l’a vue poser alors qu’il y a un peu de soleil.

Chaque fois qu’elle a l’occasion de montrer ses courbes, Anastasia Kvitko les affiche | Instagram anastasiya_kvitko

A l’image que ses followers ont partagée, elle apparaît avec une micro-robe blanche, qui est sans aucun doute l’une des plus moulantes, ajustée à sa belle silhouette, met en valeur chaque partie de son corps, pour compléter ce look qu’elle était accompagnée d’une veste en jean et de quelques chaussures à talons fermés.

À plus d’une occasion, nous avons vu que d’importantes personnalités de l’Internet effectuaient des séances urbaines, prenant des photos d’une rue animée, ou dans le cas de Anastasiya kvitko sur le trottoir, surtout, il posait de dos.

C’est ainsi qu’elle portait l’un de ses meilleurs angles, bien que pour dire la vérité, toute personne où elle apparaît fera toujours ressortir n’importe quel centimètre de son corps sinueux.

L’endroit où cette beauté a été trouvée n’était pas n’importe quelle rue, il semble qu’elle habite actuellement à Los Angeles, c’est cet endroit où elle a déménagé une fois qu’elle a décidé que c’était le plus propice à sa carrière de maquette décoller, quittant ainsi Miami, Floride.

Cependant, l’endroit où il se trouvait lors de ladite séance photo donne une petite touche à Miami, où il a également eu l’occasion de poser, d’un côté on trouve une rivière assez large et en arrière-plan plusieurs grands immeubles.

Bien que la publication ait été partagée le 15 décembre 2021 sur un compte Instagram de ses fans, la vérité est qu’elle a une apparence d’il y a quelques années, précisément à cause du look du mannequin russe, qui porte également aujourd’hui une teinte plus claire. de cheveux.