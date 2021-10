Anatomie d’une crypto-monnaie : que doit faire Bitcoin de plus

Quand vous pensez au mot « crypto », le mot qui vous vient à l’esprit est exactement ce qui vient à l’esprit de tout le monde : Bitcoin. La première crypto-monnaie, la première blockchain pour faciliter les transactions d’actifs numériques, le premier pas vers la fin de la centralisation.

Bitcoin a conféré au monde non seulement un nouvel instrument de transaction, mais aussi un tout nouveau système de financement. Un endroit où vous n’avez pas à vous soucier de qui regarde.

Hélas, 12 ans plus tard, avec plus de 6 500 crypto-monnaies existantes, la pression pour suivre le rythme s’appuie sur la pièce maîtresse. Des centaines de blockchains ont été construites à ce jour, s’efforçant de faire quelque chose que Bitcoin ne pouvait pas, pour essayer de le renverser.

Certains ont réussi, d’autres ont échoué, mais au cours de ce processus, ils ont développé la première véritable menace pour Bitcoin – Finances décentralisées, autrement connu sous le nom de DeFi.

Aujourd’hui, Bitcoin a besoin de DeFi plus que DeFi n’a besoin de Bitcoin.

Qu’est-ce que DeFi et pourquoi en avoir besoin ?

Je suis sûr que vous tous les gars intelligents êtes pour la plupart déjà au courant de DeFi, mais une révision rapide aidera à clarifier les choses pour les points dont nous discuterons à l’avenir.

DeFi est l’exact opposé du type de finance dont nous sommes témoins tous les jours. Aucun humain à la barre, aucun contrôle sur les opérations et aucune interférence.

DeFi est un système qui permet tout type de transaction entre deux individus en utilisant un contrat intelligent qui est essentiellement un ensemble prédéfini d’accords que chaque transaction doit satisfaire pour qu’elle soit traitée.

Alors, pourquoi est-ce important, demandez-vous? Parce que DeFi est la plus grande demande et la caractéristique la plus nécessaire de l’espace cryptographique d’aujourd’hui. Puisqu’il supprime les tracas de la dépendance humaine et de l’erreur, tout le monde veut l’intégrer. La demande est venue des banques et des investisseurs individuels qui souhaitent que les actifs numériques et DeFi fassent partie de leur système dès que possible.

Comme l’a dit le célèbre programmeur Chris Dixon,

« À Wall Street, la valeur afflue vers les institutions centrales. Dans DeFi, la valeur s’écoule vers les personnes à la périphérie. »

Une enquête menée par Deloitte Insights a récemment révélé qu’une grande partie des membres du Financial Stability Institute (FSI) pensent que les actifs numériques seront très importants pour leur industrie au cours des 2 prochaines années. Même si leur degré de besoin de fonctions multiples variait, l’accent a été mis sur l’accès aux plateformes DeFi ainsi qu’aux nouvelles méthodes de paiement.

En fait, la plus ancienne et la plus grande banque de Thaïlande – Siam Commercial Bank – a soutenu la croissance de DeFi en Asie en utilisant un trésor de guerre de 110 millions de dollars pour les investissements.

Bien que les réglementations soient toujours un obstacle sur la voie de l’adoption absolue de DeFi, elles n’arrêtent pas l’idée. Actuellement, 55 des 100 plus grandes banques du monde investissent dans des actifs numériques.

D’autre part, la valeur totale verrouillée sur DeFi dans toutes les chaînes est supérieure à 170 milliards de dollars. Ainsi, même si théoriquement, les 100 premières banques investissaient 1% de leurs actifs sous gestion, le TVL combiné dépasserait 1 000 milliards de dollars.

C’est le potentiel que détient DeFi avec l’implication des banques et des institutions. C’est ainsi que DeFi transformera entièrement le crypto-espace. Cela nous amène à la question…

Comment les autres misent-ils sur cette opportunité ?

Récemment, Binance a souligné la croissance enregistrée par certains altcoins majeurs depuis le début de 2021. BTC n’a augmenté que de 63% alors que, dans la même période, ETH, ADA, BNB et SOL ont augmenté de 374%, 1252%, 969 % et 7359%, respectivement.

La seule chose commune entre ces gagnants est – DeFi. Cela a commencé avec Ethereum, mais l’émergence de Binance Smart Chain, Solana, Fantom et le hard fork Alonzo pour Cardano a fait de DeFi la prochaine grande chose. Aujourd’hui, ensemble, ils détiennent près de 144,5 milliards de dollars de TVL.

Cela a attiré les investisseurs vers eux et loin de Bitcoin.

Bitcoin n’a connu aucune croissance des investisseurs au cours des 6 derniers mois maintenant.

Mais, Bitcoin sera toujours le principal actif SOV… n’est-ce pas ?

Le Bitcoin manque dans le domaine de DeFi car tout ce qu’il a à offrir est d’être un SOV. Le réseau est lent, il ne prend pas en charge les contrats intelligents, et maintenant même cette exclusivité de SOV est remise en question. Bien qu’aucune autre pièce ne soit en concurrence ici, la montée en puissance d’un « actif » relativement récent est certainement – les NFT.

L’émergence des NFT en a fait un concurrent pour ce label, car nous avons assisté à des afflux importants dans les NFT cette année.

Début 2021, l’espace NFT ne comptait que 373 000 utilisateurs. Cependant, au cours des 9 derniers mois, la même base d’utilisateurs est passée à 1,8 million. Les volumes totaux dans l’espace sont passés de 71 millions de dollars à 8 milliards de dollars au cours de ces mois. Plus de 4,7 milliards de dollars de transactions ont eu lieu en août seulement.

Mais, comment cela se compare-t-il au statut SOV de Bitcoin, c’est ce que vous pensez, n’est-ce pas ? Laissez-moi expliquer.

Avant une adoption plus large, le prix de Bitcoin était basé sur le facteur de rareté et de demande. Il y a 4-5 ans, c’était dans un certain sens, illiquide. Même ainsi, les gens l’achetaient encore.

Aujourd’hui, les mêmes actifs ont une valeur réelle et ont un statut liquide. Il en est de même pour les NFT, tarifés en fonction de la demande, et leur rareté donne envie à tout le monde d’en posséder un.

Mais, cela ne signifie pas qu’ils vont absolument éradiquer la demande ou le besoin de Bitcoin. Les NFT pourraient certainement prospérer au cours des prochaines années, mais leur adoption est loin de celle de Bitcoin.

Les prix élevés des TVN créent un manque d’accessibilité pour un utilisateur moyen. Cela contribue à renforcer le cas de Bitcoin.

Cependant, encore une fois, à un moment donné de l’histoire, personne n’aurait pensé qu’un actif numérique nommé Bitcoin serait comparé à l’or en termes d’investissement. Et aujourd’hui, cette discussion est en faveur de Bitcoin en raison de rendements 100 fois plus élevés et de la promotion de la décentralisation.

C’est ainsi que les NFT ont le potentiel d’atteindre le statut de SOV. Dans des années, leur valeur pourrait être au pair, voire supérieure à ce qu’elle est aujourd’hui. Tout comme nous sommes convaincus que le BTC sera évalué à des niveaux beaucoup plus élevés à l’avenir.

Cependant, le manque de fonctionnalités DeFi et NFT sur Bitcoin sera la plus grande pierre d’achoppement pour la pièce de monnaie royale et aussi la raison de l’essor d’autres chaînes et jetons.

Bitcoin – N’est plus la pièce de monnaie du roi ?

Oui, Bitcoin sera toujours la pièce maîtresse. Il a toujours le plus grand nombre d’utilisateurs et d’entrées et il a toujours la capitalisation boursière la plus élevée. La question est : pendant combien de temps ?

Depuis le début de cette année, la domination de Bitcoin est passée de 71% à 41% alors que de plus en plus d’altcoins et de blockchains compétitifs sont apparus. Le Lightning Network (LN) peut prendre en charge des transactions plus rapides, mais sa fonctionnalité de contrat intelligent se limite à la simple réalisation de transactions.

En plus de cela, LN ne considère que les chaînes dont la capacité moyenne dépasse 1 000 $ comme viables pour le commerce quotidien. Tout ce qui est autour ou moins de 100 $ ou 10 $ ne l’est pas. Cela n’aide pas le cas des cas d’utilisation quotidiens, car tout le monde n’est pas capable d’effectuer régulièrement des transactions d’une valeur aussi énorme.

Alors que Bitcoin est actuellement le premier choix pour les petites entreprises qui cherchent à adopter des transactions cryptographiques, l’émergence d’altcoins moins chers et de chaînes de blocs spécialement conçues pour les transactions quotidiennes pourrait également l’enlever.

Cardano, XRP, Algorand sont quelques exemples d’altcoins de moins de 3 $, prenant en charge près de 250 à 1500 transactions par seconde. Ils sont devenus idéaux pour le commerce quotidien.

Cependant, à long terme, à mesure que l’adoption de la cryptographie augmente, la demande pour davantage de cas d’utilisation augmentera également. Et, si Bitcoin échoue là-bas, d’autres pourraient le dépasser. Cela n’arrivera peut-être pas dans un avenir immédiat, mais cela pourrait certainement arriver. Ici, le mot clé être pourrait.