Anatomie lance une collection complète de vêtements pour hommes – WWD

Avant que l’athleisure ne devienne la mode, Anatomie avait identifié un créneau pour les basiques de haute performance. Maintenant, 15 ans après son lancement, la marque pour femmes basée à Miami a discrètement créé une entreprise de 25 millions de dollars d’articles essentiels de tous les jours confortables avec une orientation directe vers le consommateur et de solides partenaires grossistes qui incluent Neiman Marcus, les complexes Ritz Carlton et les magasins de golf professionnels, y compris Pebble. Plage et Pinehurst.

Aujourd’hui, Anatomie lance sa première collection de vêtements pour hommes, une capsule de neuf pièces avec une esthétique similaire qui comprend des vestes, des blazers, des T-shirts, des chemises boutonnées et des pantalons infroissables et à séchage rapide.

Anatomie a été fondée en 2006 par Kate Boyer, gymnaste et entraîneur hongrois, et son mari, le culturiste Shawn Boyer, en 2006. Kate Boyer, PDG, qui a également un MBA en commerce international, a déclaré que l’idée de créer une marque lui est venue après avait du mal à trouver des vêtements adaptés à ses athlètes. Le début de son mari dans l’entreprise s’est déroulé de la même manière – il pesait 240 livres avec une taille de 32 pouces – lorsqu’il ne pouvait pas trouver de vêtements pour lui et d’autres hommes sportifs. Tous deux ont commencé séparément à créer des vêtements : des collections de marques privées pour des complexes exclusifs à Saint-Barth pour Kate Boyer et des vêtements personnalisés aux États-Unis pour Shawn Boyer. Et lorsqu’ils se sont rencontrés en 2006, ils ont uni leurs forces.

Shawn Boyer, qui a appris à coudre sur une vieille machine à coudre Singer héritée de sa grand-mère, est le directeur créatif de la marque.

En 2015, ils ont intégré Tom Dietrich en tant que président et chef de l’exploitation. Dietrich est un vétéran de l’industrie du vêtement qui a travaillé pour Lafayette 148 et Brandon Thomas. La marque compte également des clients de grande puissance devenus investisseurs, dont Jill Granoff, ancien PDG de Vince et Kenneth Cole, et J. David Scheiner, ancien cadre de Macy’s et Perry Ellis, siège au conseil d’administration de la société.

Dietrich a décrit Anatomie comme « Lululemon rencontre Prada » et a déclaré qu’« avant que l’athlétisme ne soit monnaie courante, nous voyions un véritable créneau sur le marché ».

Lorsqu’il a rejoint la marque, la marque réalisait un chiffre d’affaires d’environ 2,5 millions de dollars, et cette année, ce chiffre devrait être 10 fois plus important, a-t-il déclaré.

Même si Anatomie se présente comme une marque destinée aux voyageurs haut de gamme – son slogan est : Conçu pour voler – elle a quand même réussi à augmenter ses ventes de 5 % l’année dernière alors que les voyages étaient presque inexistants.

L’équipe a attribué son succès au fait qu’il combine fonctionnalité et matériaux nobles dans des styles contemporains avec une touche européenne. La majorité de la collection est fabriquée en Europe à partir de tissus provenant de ce continent.

La collection est légère – six pièces ne pèsent que 2,4 onces – peuvent être lavées à la main et séchées en cinq minutes sous un sèche-cheveux ou en moins de deux heures naturellement.

Kate Boyer a décrit la collection comme « des vêtements de performance élevés ou des loisirs professionnels. Nous allons en fait faire la marque « loisirs professionnels » », a-t-elle déclaré. « C’est le contraire de la fast fashion. Il est durable et conçu pour durer.

Avec cela en toile de fond, Anatomie a vu ses clients réclamer que l’entreprise se lance dans les vêtements pour hommes. Et leurs souhaits seront exaucés aujourd’hui lorsque la collection sera lancée sur le site Web de la marque, ses pop-ups à Aspen, Colorado, Westport, Connecticut et Miami, et certains magasins haut de gamme tels que Stanley Korshak à Dallas.

Bien que la marque dispose d’une solide distribution en gros avec plus de 400 points de vente, 60 à 65% de son activité est toujours directe au consommateur et comprend une stratégie de pop-up. En plus d’Aspen, dont la taille du magasin a été augmentée pour accueillir la nouvelle collection pour hommes, et les autres actuellement ouverts, Anatomie prévoit également d’ouvrir un espace temporaire à Palm Beach, en Floride, cet automne.

Bien que la ligne pour femmes soit vaste, proposant des pantalons, des hauts, des vestes, des gilets, des robes et des jupes, la ligne initiale pour hommes sera serrée. Il y aura trois styles de vestes dont un blazer et un style jean ; une veste; long manteau; trois styles de pantalons – cargo, cinq poches et jogger; T-shirts à col en V et chemises boutonnées.

La palette de couleurs sera uniquement noire, marine ou blanche et les prix varieront de 98 $ pour les t-shirts à 398 $ pour les vestes.

“Ce sont des prix d’entrée de gamme pour les créateurs”, a déclaré Kate Boyer.

L’équipe a de grands espoirs pour la collection pour hommes avec Dietrich projetant qu’elle peut ajouter 25 pour cent ou plus au résultat net.

La marque a testé les hommes en proposant un pantalon Alessio de style jean à cinq poches sur son site Web pour 225 $ et Kate Boyer a déclaré qu’Anatomie avait vendu 1 800 paires depuis son lancement en 2019, ce qui prouve qu’il existe un marché pour la marchandise. “Les hommes peuvent facilement représenter un tiers de l’entreprise”, a-t-elle déclaré.