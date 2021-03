« Ancelotti a été un magnifique rendez-vous pour le club »

18 Mar 2021 à 20h42 CET

Daniel Guillen

Le directeur exécutif d’Everton, Denise Barrett-Baxendale, a révélé que du conseil d’administration de l’équipe anglaise, ils sont particulièrement satisfaits de la performance de Carlo Ancelotti sur le banc pour Semaine des leaders: « Carlo a été un merveilleux rendez-vous au club. C’est une personne calme, prévenante et généreuse. ».

L’entraîneur italien a atterri à Liverpool fin 2019 et a depuis pu construire une équipe avec beaucoup de personnalité et dont les résultats accompagnent: Les caramel au beurre Ils marchent à la septième place avec 46 points, le même que leur éternel rival, Liverpool. Son contrat se termine en 2024, mais l’ancien joueur du Real Madrid pense aller plus loin: « Carlo nous Il a dit qu’il voulait être avec nous lorsque nous entrerons dans notre nouveau stade. C’est le signe que nous avons bien fait les choses, et Carlo dit qu’il aime le club « .

Dans ce sens, le directeur exécutif a montré très reconnaissant au technicien: «Il dit que nous lui donnons tout ce qu’il a demandé. Et c’est incroyable à entendre – nous travaillons tous si dur, mais il l’apprécie. » «Carlo a une intelligence émotionnelle extrême. Un gentleman dans le vrai sens du mot: splendide et humble « , il s’est qualifié.

Extrêmement heureux à Everton

Carlo Ancelotti a réitéré à plusieurs reprises qu’il souhaitait continuer beaucoup plus longtemps dans la ville de Liverpool: « Je voudrais rester le plus longtemps possible. Je termine mon contrat en 2024 et je pense faire du bon travail. » « J’aimerais être là quand le nouveau stade ouvrira. Ce sera une belle réussite pour moi, bien sûr », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse il y a quelques semaines.

L’Italien a atteint une efficacité de 50% en Premier League: En 28 jours de match, Everton a remporté 14 victoires, en plus de quatre autres nuls. Les bons résultats ont mis l’équipe d’Ancelotti combat complet pour l’Europe et, en plus, les mêmes points que son ennemi juré, Klopp’s Liverpool, qui a encore un match. Lle caramel est également vivant dans la FA CupUne compétition dans laquelle ils affronteront le tout-puissant Manchester City de Pep Guardiola en quart de finale samedi prochain (18h30 / DAZN).