Ancelotti : « Asensio était aussi bon que Benzema et Vinícius »

Carlo Ancelotti a analysé la victoire 4-1 du Real Madrid sur Valence, exprimant sa joie devant les performances de ses joueurs. Interrogé lors de sa conférence de presse sur le penalty controversé de Casemiro qui a entraîné le premier but, l’entraîneur est passé à l’évaluation du match dans son ensemble, déclarant : « Je n’ai pas vu de rediffusion de cela. De là où j’étais, je pensais que c’était assez clair. Même si nous avons ouvert le score avec ce penalty, nous avons réalisé une performance complète. Nous n’étions pas géniaux au départ et ils ont eu quelques contres, mais nous nous sommes améliorés et nous nous sommes créés beaucoup d’occasions.

Ancelotti a ensuite été interrogé sur les performances des buteurs Karim Benzema et Vinícius, ainsi que sur Marco Asensio. Il a déclaré: « Vinícius est revenu en bonne forme. Même s’il n’a pas beaucoup dribble ce soir, il était là pour marquer des buts. Il a marqué des buts de type avant-centre. Ensuite, Karim Benzema était aussi bon que jamais. Asensio a bien joué aussi. , au même niveau que Benzema et Vinícius. Quand il joue bien, il pourra jouer les 90 minutes complètes. Les trois premiers étaient bons, mais pas garantis de commencer chaque match car je dois aussi penser à des joueurs comme Rodrygo, qui a toujours bien fait lorsqu’il est choisi.

Ancelotti sur le statut vaccinal de son équipe

La prochaine étape pour le Real Madrid est la Supercopa en Arabie saoudite, où il est nécessaire de se faire vacciner pour entrer dans le pays. À ce sujet et sur la demi-finale contre Barcelone, il a déclaré : « Pour autant que je sache, tous mes joueurs sont vaccinés. C’est le premier trophée de la saison et chaque équipe veut le remporter. Un Clásico sera toujours un Clásico. Même si nous pourrions théoriquement être favoris, nous devons ensuite mettre cela en pratique sur le terrain. Chaque match commence 0-0.