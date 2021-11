Ancelotti: « Bale aurait des minutes pour le Pays de Galles la semaine prochaine serait bon pour le Real Madrid »

Avant le match à domicile du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk, Carlo Ancelotti s’est adressé aux médias lors d’une conférence de presse et a souligné l’importance de cette phase de matches de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021/22. Il a déclaré: «Nous savons ce que nous devons faire dans ce match, ayant joué contre cette équipe il y a à peine deux semaines. Donc, nous les connaissons bien. Nous allons essayer de gagner celui-ci aussi car c’est un tour important dans ce groupe. Perdre ce match nous obligerait à gagner les deux suivants. Gagner nous amènerait très près de la qualification, qui est notre premier objectif de cette saison. Nous avons une équipe qui a tendance à avoir la bonne mentalité pour ce type de matches.

Il s’agira d’un bras de fer tactique entre deux entraîneurs italiens et Ancelotti a été interrogé sur son homologue Roberto De Zerbi. Il a répondu : « Ils ont un entraîneur avec des idées claires. Il s’est construit une identité dans toutes ses équipes, à Sassuolo et maintenant au Shakhtar Donetsk. Je pense qu’il aura une carrière réussie parce qu’il a une belle façon de comprendre le football.

En regardant son onze de départ, Rodrygo sera blessé et cela pourrait ouvrir une place à Marco Asensio dans sa position théoriquement naturelle. Sur le Majorquin, Ancelotti a déclaré: « Je demande à Asensio de faire ce pour quoi il est bon, ce qui pourrait être différent de Rodrygo. Par exemple, il peut si bien tirer avec son pied gauche et nous devons en profiter. Il fournit également des passes décisives et prouve qu’il peut être important. »

Ancelotti a également été interrogé sur la mauvaise forme du Real Madrid à domicile, n’ayant remporté que deux de ses cinq matches depuis son retour au Bernabéu. Il a répondu : « Nous avons marqué 11 buts lors de nos deux premiers matches, puis un seul penalty lors des trois matchs suivants. Nous examinons cela. Je pense que nous devons juste continuer à essayer de jouer rapidement et verticalement pour créer des chances de qualité. Je pense que cela sera résolu d’ici peu.

Ancelotti sur l’opportunité de Hazard

Eden Hazard est tombé dans la hiérarchie au Real Madrid, mais Ancelotti espère que le Belge se tiendra prêt. L’Italien a évoqué la bonne performance de Mariano contre Elche, expliquant : « Hazard travaille dur. Il a juste besoin de garder la foi que son moment viendra, tout comme il l’a fait pour Mariano. Il n’avait pas joué une seule minute et a ensuite très bien joué samedi, démontrant son professionnalisme. C’est ce que Hazard et les autres qui ne jouent pas doivent faire.

Ancelotti sur Bale étant dans l’équipe du Pays de Galles

Il y avait ensuite une question de suivi sur le professionnalisme de Gareth Bale, étant donné qu’il devrait jouer pour le Pays de Galles en novembre, bien qu’il n’ait pas joué pour Los Blancos depuis août en raison d’une blessure. Ancelotti a répondu : « Il est engagé. Sa situation est assez claire. Il a subi une blessure importante et est sur le point de récupérer. Il pourrait reprendre l’entraînement avant le match contre le Rayo Vallecano, alors il serait disponible pour son équipe nationale et ils pourraient l’appeler parce qu’il est important pour eux. Ils l’évalueraient et verraient s’il est capable de jouer. Nous serions heureux s’il allait jouer pour le Pays de Galles car il pourrait gagner quelques minutes et revenir vers nous dans un meilleur état.

Ancelotti sur la possibilité du départ de Luka Jović en janvier

Luka Jović a été lié à un autre prêt du Real Madrid en janvier et on a demandé à Ancelotti quel était son plan pour le Serbe. Il a répondu : « Je pense qu’il est heureux d’être ici. J’essaie de lui montrer de l’affection parce que c’est un attaquant que j’aime bien. Il sait que je l’aime bien, mais il a peut-être le meilleur attaquant du monde devant lui, Karim Benzema. Il aura certainement des minutes et il aurait pu commencer le week-end dernier, mais il avait un problème au genou.

Ancelotti sur la façon dont il sélectionne ses arrières latéraux

La réponse la plus intéressante de toute la conférence de presse d’Ancelotti a peut-être été lorsqu’il a discuté de ses arrières latéraux et de la façon dont il décide par qui commencer et quand. Il a expliqué : « Chaque arrière latéral a ses propres caractéristiques et nous devons en profiter. Vous devez tenir compte de ces caractéristiques lorsque vous décidez quel arrière latéral jouera et vous devez considérer quel ailier joue au moment de décider quel arrière latéral jouera. Par exemple, lorsque vous avez Vinícius, vous n’avez pas besoin d’un arrière latéral qui pousse beaucoup vers l’avant. Si vous avez Asensio à l’avant, vous aurez besoin d’un arrière latéral capable d’avancer davantage. Cela dépendra et changera en fonction des tactiques de chaque match. Mes arrières latéraux sont tous assez complets, car ils peuvent tous attaquer et défendre, mais il faut parfois aussi tenir compte de l’opposition.