Ancelotti : « Benzema devrait rater le match de l’Inter, mais pourrait être de retour contre l’Atlético »

Le Real Madrid a remporté une victoire très impressionnante à l’extérieur de la Real Sociedad et Carlo Ancelotti est ravi de la façon dont son équipe joue. L’entraîneur a toutefois déclaré qu’il était prématuré de commencer à penser à remporter le titre de champion, malgré l’écart de huit points avec Séville, deuxième.

L’entraîneur a déclaré : « Nous nous débrouillons bien et cette performance était également très bonne, contre une bonne équipe sur un site difficile. C’était une performance complète. Le match pouvait sembler simple de l’extérieur, mais ce n’était vraiment pas le cas. Nous parvenons à obtenir de bons résultats de façon constante. Ce fut une bonne journée pour nous, mais la Liga reste ouverte. Il est trop tôt pour penser déjà à remporter le championnat.

L’autre gros point de discussion de la conférence de presse d’Ancelotti était la blessure de Karim Benzema et l’Italien a déclaré : « Karim a eu un problème en première mi-temps avec une légère douleur et nous ne voulions pas le forcer. Nous verrons au cours des prochains jours et il pourrait ne pas être disponible pour le match de mardi [against Inter] mais il pourrait être de retour pour le match de dimanche [against Atlético]. «

On lui a ensuite demandé pourquoi il avait choisi Luka Jović et non Mariano pour remplacer le Français, ce à quoi il a répondu : « Pour moi, Jović est un bon attaquant. Mariano est aussi un bon attaquant. Ils ont des caractéristiques différentes de Karim, mais Jović est un attaquant puissant et il peut tenir le ballon et bien jouer les une-deux. Le but de Vinícius était un jeu classique de Jović avec une passe décisive. Ensuite, il a également marqué son but, un but classique d’un attaquant de la surface de réparation. Je le félicite parce que ça peut être difficile quand on ne joue pas beaucoup et qu’ensuite on a une opportunité comme celle-là.

Ancelotti sur le partenariat Militão et Alaba

Éder Militão et David Alaba ont réalisé une autre belle performance, en particulier le Brésilien, et Ancelotti a été interrogé sur leur alchimie. Il a déclaré : « Leur qualité individuelle est extraordinaire. Ils ont des compétences différentes, Militão particulièrement doué pour être physique et défendre les ballons dans la surface. Ils se sont bien combinés et ils travaillent bien, alors que nous avons aussi un très bon gardien derrière eux.

Ancelotti sur le derby madrilène

Même si le match de Ligue des champions contre l’Inter vient en premier, le derby contre l’Atlético Madrid est également imminent et Ancelotti en a brièvement parlé en déclarant : « Nous allons y aller avec confiance, mais nous savons que c’est un match spécial le derby est. Nous savons qu’il n’y a pas de favoris pour ce type de matchs. Ce sera difficile.