Ancelotti : « Benzema est le meilleur attaquant du monde »

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s’est entretenu avec Diario AS dans une interview publiée ce vendredi. L’entraîneur italien a passé en revue la première moitié de la saison 2021-2022 et a parlé en profondeur de certains de ses joueurs.

« L’équipe était déjà constituée la saison dernière et ils ont concouru jusqu’à la toute fin. Les titres ne sont pas venus à leur rencontre, mais ils ont concouru et étaient sur le point de gagner au cours d’une année où la pandémie a rendu difficile pour tout le monde », a déclaré Ancelotti.

L’entraîneur a refusé de promettre des titres mais a déclaré que l’équipe concourrait jusqu’à la fin de la saison.

« Ce n’est pas une bonne idée de promettre des trophées, mais nous pouvons promettre ce que le Real Madrid fait toujours, rivaliser jusqu’à la toute fin. Nous le faisons à chaque compétition, à chaque match. Nous n’avons échoué que sur quelques matchs au cours de la première moitié de saison, et nous n’avons subi que deux défaites contre l’Espanyol et le Sheriff. Des joueurs comme Modric ou Kroos nous ont manqué à ce stade, mais dès leur retour, cette équipe a retrouvé son identité », a-t-il ajouté.

On a demandé à Ancelotti s’il pensait que le milieu de terrain de Casemiro, Modric et Kroos était le meilleur au monde.

« Je le pense. Les trois d’entre eux sont la meilleure ligne de milieu de terrain du football actuel. Vous voyez peut-être plus souvent des milieux de terrain box-to-box maintenant, mais Modric, Kroos et Casemiro ont tellement d’expérience et de qualité qu’ils sont extraordinaires. Ils vont très bien ensemble aussi. Quand les trois sont ensemble, personne ne peut les égaler », a-t-il déclaré.

L’entraîneur a ensuite été interrogé sur Benzema.

«Je crois qu’il est le meilleur attaquant du monde parce qu’il a ajouté de grands nombres de buts à sa grande capacité de jeu. Il peut marquer des buts comme Cristiano Ronaldo ou Haaland maintenant et il fait la différence. Nous avons vu que lors du match contre l’Athletic, marquant deux fois en si peu de temps, il est en grande forme », a-t-il expliqué.

Ancelotti a ensuite répondu à une question sur Camavinga.

« Oui, je vois les sourires des fans quand ils voient Camavinga. Ces jeunes joueurs doivent se rendre compte qu’ils ont devant eux des joueurs comme Modric, Kroos et Casemiro, donc ils sont en compétition avec les meilleurs du monde, et ils doivent reconnaître qu’ils seront les joueurs du futur. Camavinga a une qualité et une puissance énormes, mais il doit apprendre et acquérir de l’expérience pour le poste qu’il occupe. Il ne l’a pas encore mais il n’a que 19 ans ! Chaque jour, il s’entraîne aux côtés de Modric, Kroos ou Casemiro, c’est comme un diplôme universitaire pour lui ! Je suis sûr qu’il apprend et s’améliore davantage avec ce qu’il voit de ses coéquipiers qu’avec ce que je lui dis », a-t-il ajouté.

Ancelotti a conclu son interview en louant et en parlant de Vinicius.

« Vinicius s’est amélioré parce qu’il fait les choses plus calmement maintenant. Il prend un moment quand il le faut, dans chaque jeu important. L’important pour un joueur est de bien faire les choses qui sont difficiles, car les plus faciles finiront par vous arriver. Vinicius prend maintenant plus de temps avec les jeux faciles et les choses s’arrangent pour lui. Il a beaucoup de talent et de vitesse, je n’avais jamais vu un joueur avec sa capacité de dribbler et ce qui est bien, c’est qu’il peut encore s’améliorer dans des choses comme ses mouvements hors du ballon », a-t-il conclu.