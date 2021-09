Ancelotti : “Bien sûr que Camavinga pourrait jouer contre le Celta Vigo”

Carlo Ancelotti s’est adressé aux médias avant le match du Celta Vigo, s’adressant aux journalistes pour la première fois en deux semaines.

Il a parlé de la nouvelle recrue Eduardo Camavinga et a déclaré que le Français pourrait commencer contre le Celta Vigo dimanche. L’entraîneur a révélé: “Camavinga est bon et vraiment excité et motivé pour être ici. Il s’est bien entraîné avec l’équipe. Bien sûr, il est disponible pour demain. C’est vrai que nous avons une grande compétition au milieu de terrain, avec Casemiro, Kroos, Modric, Isco , Valverde, Ceballos… Je ne peux pas tous les jouer et il est important qu’ils comprennent la décision.

Interrogé sur le statut des joueurs sud-américains absents, il a déclaré : “Certains d’entre eux se sont peu entraînés, mais je ne pense pas qu’ils auront de problème. Il semble qu’ils pourront jouer, mais je Je leur parlerai à nouveau individuellement demain [Sunday]. ”

Développant les problèmes de la trêve internationale, l’Italien a déclaré : « Il y a un problème de calendrier que nous devons résoudre ensemble. Je pense que c’est bien que la Liga essaie de prendre soin de la santé des joueurs avec leurs décisions.

Enfin, Ancelotti a été interrogé sur Florentino Pérez, après que le président du Real Madrid ait été fortement critiqué par des membres seniors de l’UEFA. Il a déclaré: “Je pensais que c’était un peu étrange, pour une organisation comme l’UEFA de parler ainsi du président d’un club qui a remporté 13 Coupes d’Europe. Si un président d’un club qui a remporté 13 Coupes d’Europe est incompétent, alors quoi sont les autres ?