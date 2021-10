Ancelotti : « Ce n’est pas la partie la plus importante de la saison »

Carlo Ancelotti a tenu sa première conférence de presse en 15 jours lundi soir, s’adressant aux médias avant le match de Ligue des champions du Real Madrid au Shakhtar Donetsk. Présentant une mise à jour générale sur l’équipe, il a déclaré: «Nous avons eu une bonne pause internationale car les joueurs sont revenus en bon état, à l’exception d’Eden Hazard qui a eu un petit problème. Il ne pouvait pas jouer celui-ci, mais il pourrait être de retour pour Barcelone. Nous avons également accueilli des joueurs de retour de blessure comme Ferland Mendy et Marcelo, tandis que Toni Kroos est encore plus proche de la pleine forme. Maintenant, nous avons ce match important et nous sommes motivés. Nous avons perdu les deux derniers matchs et perdu notre sens ou notre ordre, mais nous avons travaillé sur nos erreurs. Donc, nous sommes prêts pour ce match contre une équipe qui joue bien.

Malgré quelques performances décevantes juste avant la pause, Ancelotti n’est pas trop inquiet. Il a expliqué : « Je pense qu’à ce stade de la saison, peu d’équipes sont à leur plus haut niveau. Avoir des pauses en septembre, octobre et novembre n’aide pas. Mais ce n’est pas la partie la plus importante de la saison. Cela vient plus tard, quand les finales arrivent et cela a tendance à être en mai. »

Discutant des systèmes de son équipe et des différentes formations utilisées juste avant la trêve internationale d’octobre, l’Italien a expliqué : « Nous avons parfois essayé de défendre avec un 4-4-2, comme nous l’avons fait contre l’Espanyol, et cela n’a pas bien fonctionné . L’idée que j’ai est que cette équipe joue en 4-3-3. C’est ainsi. Vous pouvez utiliser différents types de joueurs, peut-être des ailiers non naturels, mais c’est le meilleur pour cette équipe de joueurs. C’est ce à quoi ils sont le plus habitués.

Ancelotti sur le retour de Mendy et Marcelo

Ferland Mendy et Marcelo sont de retour dans l’équipe et Ancelotti a expliqué plus en détail ce que signifie leur retour, étant donné qu’il avait été contraint d’utiliser un mélange de Miguel Gutiérrez, Nacho et David Alaba à l’arrière gauche jusqu’à présent. Il a déclaré : « Mendy est disponible et il pourrait jouer. Nous avons eu un problème sur la gauche car nous n’avions que Miguel Gutiérrez comme arrière gauche naturel. Il a bien joué dans certains matches, mais maintenant nous avons deux autres arrières gauches et c’est une bonne nouvelle pour les autres.

Ancelotti sur le héros de sa ville natale Lunin

Pour Andriy Lunin, il s’agit d’un retour dans son Ukraine natale et dans un stade où il a eu des minutes pour son équipe nationale. Avec le Real Madrid, il n’a pratiquement pas joué à cause de Thibaut Courtois, mais Ancelotti espère donner des opportunités au jeune à un moment donné. Répondant à une question des médias locaux, l’entraîneur a déclaré : « Lunin se porte très bien et fait preuve de beaucoup de qualité. Je lui ai dit qu’il aurait des minutes cette saison. Mais, il a l’un des meilleurs gardiens du monde devant lui à Courtois. C’est un gardien de but qui, j’en suis convaincu, sera un succès dans sa carrière.

Ancelotti sur le milieu de terrain de Modrić, Kroos et Casemiro

Le Real Madrid ne répond peut-être pas autant à Luka Modrić, Toni Kroos et Casemiro que ces dernières années, mais Ancelotti pense toujours que le trio légendaire peut rivaliser avec les meilleurs du monde. À propos de leurs performances en 2021/22, l’entraîneur a déclaré : « D’après ce que je vois, ils sont toujours en compétition et ils sont toujours les meilleurs milieux de terrain. Dans cette équipe, j’ai la chance d’avoir des jeunes comme Valverde, Blanco et Camavinga qui poussent ces meilleurs joueurs à les garder sur leurs gardes et prêts à tout. Nous devons garder à l’esprit leur âge et nous devons donner des opportunités aux jeunes joueurs, mais nous savons que nous avons un milieu de terrain qui peut rivaliser avec tous les autres.

Ancelotti sur l’entraîneur du Shakhtar Roberto De Zerbi

Ce sera un match entre deux entraîneurs italiens, avec Roberto De Zerbi désormais dans la pirogue du Shakhtar. Sur le tacticien, Ancelotti a déclaré : « Je le connais et c’est un bon ami. Nous sommes de générations différentes, mais il a bien fait à Sassuolo. Ses équipes jouent avec une identité. Comme son équipe actuelle du Shakhtar Donetsk et comme son Sassuolo.