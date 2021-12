Ancelotti : « Ce n’est pas par chance que le Real Madrid ait remporté sept matches de suite »

Le Real Madrid a vraiment dû arracher sa victoire 1-0 sur l’Athletic Club mercredi soir et Carlo Ancelotti a adoré la façon dont les joueurs ont creusé profondément à la fin. Donnant une longue analyse du match dans la première réponse de sa conférence de presse d’après-match, Ancelotti a déclaré : « Nous avons joué contre une bonne et intense équipe qui n’avait pas encore perdu à l’extérieur. De plus, ils avaient eu deux jours de repos supplémentaires. Si vous ne tentez pas votre chance en première mi-temps, alors que nous étions bons, vous pouvez finir par souffrir comme nous l’avons fait. C’est aussi une bonne qualité, savoir souffrir quand il le faut. Certaines équipes abandonnent, mais le Real Madrid n’est pas comme ça. Ce n’est pas par chance que nous ayons gagné sept matches d’affilée. Quand nous ne pouvons pas utiliser toute notre qualité, nous avons cette autre qualité que nous pouvons utiliser. J’ai plus aimé la fin du match que la première mi-temps. On aurait pu croire que la première mi-temps était une démonstration, mais nous manquions de punch. À la fin, nous manquions de qualité, mais pas d’engagement.

On lui a ensuite demandé si la fatigue était une raison de la moins bonne deuxième mi-temps et a répondu : « L’équipe était fatiguée vers la fin, oui. C’est normal quand tu joues avec une équipe plus fraîche qui s’est reposée plus que toi. C’est quelque chose que nous devons examiner pour le prochain match, pour voir si certains des joueurs qui étaient fatigués peuvent jouer.

Ancelotti sur la forme de Courtois

La dernière question concernait Thibaut Courtois, qui a réalisé deux autres arrêts brillants dans ce match. À propos de son gardien, l’Italien a déclaré : « Courtois fait des choses extraordinaires. Nous devons nous améliorer défensivement, surtout sur coups de pied arrêtés, mais nous avons ce grand joueur et nous l’apprécions. J’ai eu beaucoup de grands gardiens dans mes équipes au fil des ans, comme Casillas et Diego López ici, puis Petr Cech, Neuer et Buffon au cours de ma carrière. Thibaut est certainement parmi les meilleurs d’entre eux.