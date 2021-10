Ancelotti : « Ce serait difficile de mettre Rodrygo sur le banc pour El Clásico après ça »

Le Real Madrid a battu le Shakhtar Donetsk 5-0 mardi soir, avec ses deux ailiers brésiliens Vinícius et Rodrygo qui se sont vraiment démarqués. Le premier en a marqué deux et le second en a marqué un, Carlo Ancelotti faisant l’éloge des deux après le match.

À propos de Vinícius à deux buts, il a déclaré : « Vinícius a bien fait, mais il est difficile de choisir un joueur qui se démarque aujourd’hui. Il s’est beaucoup amélioré et marque beaucoup de buts, s’amusant devant le but. Il a même terminé le match encore plein d’énergie, faisant même un sprint tard.

Puis, parlant de Rodrygo et de la possibilité que le jeune commence contre Barcelone dimanche, il a déclaré: « Il a bien fait aussi et j’ai aimé son travail défensif. Je ne sais pas [if he’ll start vs Barcelona], mais il serait difficile de faire un changement. Il faudra revoir les choses dans les prochains jours. C’est un jeu différent.

Analysant le match dans son ensemble, l’Italien a déclaré : « Nous avons été bons dès le début. Nous savions qu’ils seraient dangereux sur le comptoir. Nous avons bien défendu. Je suis content de la feuille blanche, car cela nous donne toujours plus de chances de gagner. Quand nous gardons une feuille blanche, nous gagnons toujours [well… except vs Villarreal]. Tout est une question d’engagement défensif et aujourd’hui, il n’y a pas que les défenseurs qui ont bien joué. Le milieu de terrain a gagné toutes ses batailles et a toujours de l’ambition. Je ne peux que les applaudir. Je ne peux rien dire de plus que cela.

Enfin, il a évoqué l’autre buteur Karim Benzema. Comparant la forme actuelle du Français à la façon dont il a joué lors du précédent passage d’Ancelotti, l’Italien a déclaré: « Peut-être qu’il a plus de leadership maintenant, mais il a toujours été bon. Je l’ai toujours aimé. Peut-être que je l’aime un peu plus maintenant.