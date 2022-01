Ancelotti : « Ces matchs ne sont pas une question de qualité, nous avons joué comme nous devions jouer »

Carlo Ancelotti s’est adressé aux médias après la victoire 3-1 du Real Madrid sur Alcoyano en Copa del Rey. L’entraîneur a expliqué lors de sa conférence de presse qu’il savait que ce serait un match difficile et qu’il était fier de la façon dont ses joueurs s’en étaient sortis.

Il a déclaré : « Ce genre de matchs ne concerne pas la qualité. Je pense que c’était un type de jeu différent de celui auquel nous sommes habitués, pour de nombreuses raisons. Nous avons beaucoup travaillé sur les duels aériens, les longs ballons et les coups de pied arrêtés pour ce jeu et nous avons joué le jeu dont nous avions besoin pour jouer. Quand ils ont égalisé avec leur grand but, nous n’avons pas perdu la tête. C’était la façon dont nous devions jouer et nous l’avons gagné. Si vous ne vous battez pas ici, vous perdez. Comme c’est arrivé l’année dernière.

Eden Hazard est l’un des joueurs qu’Ancelotti pense avoir souffert à cause des conditions de ce match, sur un mauvais terrain contre un adversaire de troisième niveau. Il a déclaré : « Les joueurs de qualité souffrent davantage dans ce type de matches. Hazard a essayé dur et a joué en tant que n ° 9 pendant un certain temps. Chacun a fait ce qu’il a pu avec ses caractéristiques. Mais, lui et Rodrygo et les joueurs avec cette qualité ont tendance à souffrir davantage dans ce genre de matchs. Je pense que Hazard doit avoir plus confiance en un contre un, mais petit à petit, ça reviendra. Il est mieux physiquement qu’il y a quelques mois.

Ancelotti sur la performance de Lunin

Andriy Lunin n’a fait que sa deuxième performance au Real Madrid, dans le même stade où il a perdu lors de sa seule autre sortie senior pour le club. À propos du jeune gardien, Ancelotti a déclaré : « Lunin a très bien fait. Il était en sécurité, bien qu’il y ait eu quelques erreurs avec ses pieds. Mais, je préfère les gardiens qui font des arrêts. Avec les passes, cela peut être corrigé et il peut s’améliorer avec plus de matchs. La Copa del Rey n’est certainement pas tout pour Lunin, tout comme tous les matchs de LaLiga ne sont pas définitivement pour Courtois.

Ancelotti sur la blessure de Mariano

L’entraîneur a également été invité à faire le point sur Mariano, qui s’est blessé au tout début de la seconde mi-temps. L’Italien a déclaré : « Mariano s’est blessé à la jambe droite. Cela peut arriver en cette période chargée.