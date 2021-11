Ancelotti : « C’était un pas de plus pour que Vinícius devienne l’un des meilleurs au monde »

Le Real Madrid a battu Séville 2-1 dimanche soir et Vinícius était le héros vainqueur du match. Logiquement, il y a donc eu plusieurs questions sur le Brésilien lors de la conférence de presse d’après-match de Carlo Ancelotti.

L’Italien a félicité le joueur de 21 ans en déclarant : « Le but était extraordinaire. C’est un joueur qui a quelque chose de spécial dans ses pieds. Ce qui m’a surpris chez lui, c’est sa qualité de buteur. Je savais qu’il était rapide et qu’il était un excellent dribbleur, mais je pense que nous sommes tous surpris de la façon dont il peut marquer des buts maintenant, ce qu’il ne faisait pas dans le passé. Aujourd’hui, il ne pouvait pas prendre de joueurs en un contre un car il n’y avait pas d’opportunités. Parfois, cela arrive, lorsque vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire. Pourtant, il a quand même réussi à devenir le joueur le plus important du jeu, ce qui est une autre étape pour devenir l’un des meilleurs au monde.

Analysant le match dans son ensemble, l’entraîneur a déclaré : « Je dois dire que nous avons joué contre un adversaire très fort et ils ont montré leur qualité, surtout en première mi-temps. Nous avons eu du mal à presser haut. Ils ont déséquilibré notre jeu. Mais, une fois que nous avons égalisé sur le tableau d’affichage, c’était un match plus équilibré et nous avons mieux défendu et nous avons commencé à contrôler le match. Nous avons eu la chance de marquer, mais je pense honnêtement qu’un match nul aurait été un résultat plus juste. Je ne pense pas que nous méritions de perdre, cependant.

Ancelotti sur Camavinga et Valverde

Le déroulement du match a basculé en faveur du Real Madrid lorsque Eduardo Camavinga et Fede Valverde ont été recrutés et qu’Ancelotti a été interrogé sur les deux jeunes milieux de terrain. Il a répondu: « Camavinga et Valverde ont apporté beaucoup d’énergie quand ils ont continué. C’était important pour avoir plus de contrôle. Nous avons un autre match mercredi, alors je vais peut-être penser à faire des rotations pour cela. Mes joueurs sont habitués à jouer tous les trois jours.

Ancelotti sur VAR et son manque d’utilisation ce week-end

Il y a eu plusieurs incidents d’arbitrage dans ce match, pour les deux équipes. Bien qu’Ancelotti n’ait voulu entrer dans les détails sur aucun de ces exemples spécifiques, affirmant qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de voir les rediffusions, il a discuté du VAR dans son ensemble et de son manque d’utilisation cette journée de match. Ancelotti a déclaré aux journalistes : « Le VAR peut également être utile et nous devons en tirer le meilleur parti. Je pense que nous avons vu quelques erreurs ce week-end.