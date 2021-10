Ancelotti : « C’était une performance pratique et intelligente »

Carlo Ancelotti a gagné au Camp Nou pour la première fois de sa carrière d’entraîneur et l’Italien était très satisfait de la performance du Real Madrid lors de sa victoire 2-1 à El Clásico. Analysant la victoire sur Barcelone, l’entraîneur a déclaré : « Je suis content. Ce n’était pas un match facile, étant donné à quel point Barcelone a bien joué. C’était une performance pratique et intelligente de notre part. Nous étions bons défensivement, même si nous aurions pu mieux jouer de l’arrière en première mi-temps. Mais, nous avons montré notre qualité sur la contre-attaque. Je pense que nous sommes une équipe solide et que nous pouvons rivaliser. Rodrygo et Vinícius font un bon travail défensif. Je pense que toute l’équipe joue bien. Tout le monde veut jouer et c’est bien. Nous avons affronté une grande équipe aujourd’hui et nous avons souffert, mais nous avons montré que nous pouvions souffrir ensemble. C’est positif si vous ne perdez pas le contrôle même lorsque vous n’avez pas le ballon.

Discutant du spectaculaire premier but de David Alaba, Ancelotti a admis qu’il était un peu surpris de voir le défenseur dans cette position. Il a déclaré: « Normalement, Alaba n’est pas dans ce genre de zone lorsqu’il joue à l’arrière central. Tirer est l’une de ses qualités et il avait de l’espace et ça s’est bien passé.

Ancelotti a également fourni des mises à jour sur les problèmes de blessures subis par Thibaut Courtois et Fede Valverde, en déclarant: «Courtois avait mal au genou et cela semblait grave, mais ensuite il se sentait bien. À ce moment-là, il ne nous restait plus qu’un créneau de remplacement et nous y avons pensé. Mais, à la fin, il se sentait bien. Quant à Fede Valverde, je pense que c’est juste un coup, mais nous l’évaluerons demain.