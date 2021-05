Ancelotti confirme la continuité de James à Everton

12/05/2021 à 20:19 CEST

Martí Grau

Carlo Ancelotti est sorti en défense de James Rodríguez, dont les blessures ne le respectent pas au cours de la saison en cours. Le faible niveau proposé par James Rodríguez à Everton a conduit les médias anglais à établir des comparaisons entre le footballeur colombien et le camerounais Samuel Eto’o, qu’il n’a joué que 14 matchs et a marqué trois buts après sa brève course dans l’équipe anglaise.

Le sélectionneur italien, pour sa part, ne partage pas du tout la comparaison et assure que le joueur est arrivé à Everton car il a été séduit par le projet. “Je ne pense pas que nous puissions comparer. James a choisi ce club parce qu’il était enthousiasmé par le projet et l’est toujours. Il a joué ici pendant un an, je pense qu’il est heureux, il est à l’aise ici“.

Pendant une grande partie du parcours, le footballeur colombien a été très alourdi par des blessures. Même ainsi, Ancelotti confirme que le joueur est toujours déterminé à continuer avec les «Toffees». “Il a eu quelques problèmes, bien sûr, mais cela n’affecte pas son désir de rester ici et de jouer pour Everton à l’avenir.“.

Ancelotti prévoit déjà la prochaine saison

L’entraîneur italien estime que l’équipe aura besoin de nouveaux joueurs la saison prochaine, même s’il ne sera pas obsédé par l’arrivée de joueurs de grand statut. “Le but n’est pas d’avoir de grands noms ici. Le but est d’avoir de bons joueurs pour améliorer la qualité et la force de l’équipe. Nous voulons recruter des joueurs qui nous améliorent et nous allons les signer“. Parmi les noms qui sonnaient le plus, il y avait Gareth Bale et le footballeur du Barça Phillipe Coutinho.

La lutte pour les positions européennes, très serrée

Huitièmes de Premier League avec 55 points, ils ne sont qu’à trois points de West Ham, cinquième du tableau avec 58 points. Bien que le différend pour les positions en Ligue Europa restera serré jusqu’au dernier jour, Ancelotti a voulu minimiser son importance dans la planification de la saison prochaine. “Je ne pense pas que se qualifier pour l’Europe fasse une différence“.

Il assure que la saison 2021-22 ne dépendra pas du fait de jouer la Ligue Europa ou non. “Ce que nous pensons ne change pas, que nous soyons en Europe ou non. L’idée du projet est de s’améliorer et d’être plus compétitif la saison prochaine«Malgré cela, avec quatre matchs à disputer, Everton se battra jusqu’au bout pour être parmi les sept premiers de la compétition anglaise.