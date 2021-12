Ancelotti défend le manque de rotation : « J’ai regardé les statistiques et nous n’avons joué qu’une seule fois le même XI »

Les conférences de presse de Carlo Ancelotti ont été fascinantes tout au long de la saison, en particulier les plus longues d’avant-match, et ce fut encore le cas ce vendredi avant le match de la Real Sociedad. En commençant par donner un aperçu du voyage au Pays basque, Ancelotti a expliqué qu’il était pleinement concentré sur celui-ci et non sur les autres matches difficiles du programme.

Il a déclaré : « L’Inter et l’Atlético ne sont pas les matches les plus importants. Nous avons ce match. Nous affrontons une équipe qui joue vraiment bien et qui a beaucoup de qualité. Je suis ravi d’avoir cet examen dans un stade fantastique. Nous sortirons pour essayer de gagner, comme nous le faisons toujours. Si Casemiro doit jouer dans ce match, c’est bien et s’il reçoit un avertissement et rate ensuite le match de l’Atlético, alors c’est aussi bien. Avec Casemiro, Kroos et Modrić, je pense juste qu’ils pourraient jouer le jeu de la Real Sociedad.

La rotation – ou son absence – a été un grand sujet de discussion ces derniers jours et a été l’un des thèmes principaux de cette conférence de presse. L’entraîneur est devenu assez défensif et a déclaré: « J’ai regardé les statistiques et la seule fois où nous avons joué avec le même XI deux matches de suite, c’était le Shakhtar Donetsk puis Barcelone. Nous avons toujours fait quelques changements. Par exemple, Nacho a joué contre Grenade, Mariano contre Elche, Camavinga contre Osasuna, Marcelo contre Elche. Nous avons changé les arrières latéraux. J’ai donc fait quelques modifications. Il n’y a pas d’alarme sur la condition physique des joueurs, que nous évaluons après chaque match. Des joueurs reviennent, comme Bale, qui s’est entraîné aujourd’hui même s’il ne sera pas dans l’équipe de demain. Dani Ceballos commence aussi à travailler seul. Donc, l’équipe est en bon état.

Lorsqu’on lui a spécifiquement demandé pourquoi il ne reposait pas Karim Benzema, Vinícius ou Casemiro, Ancelotti a passé en revue les situations une par une : « Nous avons des remplaçants mais les deux attaquants devant font un très bon travail et c’est difficile de leur cela arrêterait notre élan. Le truc avec Casemiro, c’est qu’il apporte tellement d’équilibre, nous avons d’autres grands joueurs derrière lui comme Camavinga ou Blanco mais ils n’ont pas encore beaucoup d’expérience », a-t-il déclaré.

Ancelotti sur coup de pied arrêté défendre

Le Real Madrid a soudainement oublié comment défendre les coups de pied arrêtés, mais Ancelotti n’est pas trop inquiet. Il explique : « Nous avons souffert ces derniers matchs, c’est vrai. Nous devons travailler notre positionnement. Nous avons bien fait les 15 premiers matchs en ne concédant pas sur coups de pied arrêtés, puis nous avons eu un peu de malchance avec le but de Rafa Mir car il y avait un contre sur Mendy et Militão. Mais nous nous en sortions bien et Courtois nous aide aussi beaucoup. Nous pouvons toujours nous améliorer, cependant.

Ancelotti sur les adversaires ciblant Vinícius

Avec Vinícius sous les projecteurs, il est désormais une cible clé pour les défenseurs de l’opposition et on a demandé à Ancelotti s’il pensait que les joueurs étaient trop agressifs lorsqu’ils défendaient le Brésilien. À ce sujet, il a déclaré : « C’est normal que les meilleurs joueurs soient marqués de près. Les adversaires n’ont pas franchi la ligne. Le défi du carton rouge dans le match contre Grenade était un peu agressif, mais pas si sérieux non plus. Je n’ai rien vu de trop dangereux pour lui.

Ancelotti sur Xabi Alonso

Xabi Alonso ne sera pas impliqué dans le match de ce week-end, mais il est l’entraîneur de l’équipe de la Real Sociedad B et Ancelotti a été interrogé sur son ancien joueur. L’Italien a déclaré: « Si vous avez joué au milieu de terrain, vous avez plus d’avantages en tant qu’entraîneur car vous devez bien voir le jeu et bien vous positionner. Xabi Alonso était l’un des meilleurs milieux de terrain que j’ai eu dans ce sens. Si j’avais dû deviner lequel de mes joueurs deviendrait entraîneur, j’aurais deviné Xabi Alonso.

Ancelotti sur une réincarnation footballistique

L’une des questions les plus obscures mais intéressantes a vu Ancelotti a demandé quel joueur il voudrait revenir comme s’il pouvait par magie devenir un footballeur des temps modernes et rejouer le jeu. Il a répondu : « Je ne reviendrais pas en tant que milieu de terrain. Peut-être un avant-centre. Peut-être Vinícius ou Benzema ou Haaland. Un avant-centre qui pouvait marquer beaucoup de buts. Dans ma carrière, je n’ai pas marqué beaucoup de buts.

Ancelotti sur le rêve d’enfance de Mbappé

Avec Kylian Mbappé ayant sorti une bande dessinée sur sa vie, révélant son rêve d’enfant de jouer pour le Real Madrid, vous saviez que cela serait évoqué lors de cette conférence de presse. Ancelotti semblait le savoir aussi car il avait une réponse courte et peut-être préparée à l’avance, en disant : « Les enfants doivent suivre leurs rêves. J’ai rêvé de jouer un jour en Serie A et ce rêve est devenu réalité », a-t-il déclaré.

Ancelotti sur le manque de minutes d’Isco

Depuis la supposée controverse Isco à Grenade, le milieu de terrain n’a pas été utilisé et ne s’est même pas beaucoup échauffé. Mais, Ancelotti a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de problème, déclarant : « Si quelque chose s’était passé, je vous le dirais. Je n’ai rien à cacher. Il ne s’est pas échauffé au cours des derniers matches parce que nous gagnons et je ne mettrais pas Isco dans une situation où nous gagnons au tableau d’affichage. Dans ces situations, nous avions besoin d’un milieu de terrain plus défensif. Si nous avions eu besoin d’un but, j’aurais peut-être mis un joueur plus offensif comme Isco.