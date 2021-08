Ancelotti dément tout intérêt pour Cristiano Ronaldo

in

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a démenti le rapport d’El Chiringuito, qui affirmait qu’il souhaitait que Cristiano Ronaldo revienne dans l’équipe.

“Cristiano Ronaldo est une légende du Real Madrid et il a toute mon affection et mon respect. Je n’ai jamais envisagé sa signature. Nous avançons et attendons avec impatience », a tweeté Ancelotti sur ses réseaux sociaux.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a également démenti les informations sur le retour potentiel de Ronaldo au club lors de son apparition à El Chiringuito il y a quelques mois, suggérant que cela n’avait aucun sens d’engager ce genre d’argent sur un joueur de 36 ans.

Ronaldo semble vouloir quitter la Juventus cet été et son contrat avec l’équipe italienne expire en 2022, donc des frais de transfert élevés ne seraient pas nécessaires pour le signer. Cependant, il est également vrai qu’il deviendrait instantanément le joueur le mieux payé de Madrid, donc avec le club qui attend avec impatience la signature de Kylian Mbappe du PSG, le retour de Ronaldo n’a jamais eu beaucoup de sens.