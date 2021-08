Ancelotti dit à Antonio Blanco qu’il aura des minutes même avec Camavinga dans l’équipe – rapport

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré au milieu de terrain Antonio Blanco qu’il aurait encore des minutes pertinentes cette saison, même après la signature d’Eduardo Camavinga, dont l’accord avec Madrid devrait être bientôt officiel. AS a rapporté ce mardi que Blanco était un peu nerveux à propos de sa propre situation, mais Ancelotti lui a rapidement fait savoir que son rôle ne changerait pas beaucoup.

Cela signifie probablement que le Real Madrid n’a pas engagé Camavinga comme milieu de terrain défensif, ce qui est logique. Bien que Camavinga soit assez jeune pour apprendre ce poste et ait définitivement les compétences pour y avoir un impact, il est principalement un milieu de terrain central qui devrait rivaliser avec Kroos, Modric et Valverde pendant quelques minutes cette saison. Par conséquent, Blanco devrait être le remplaçant de Casemiro en tant que milieu de terrain défensif.

Cela signifie évidemment que Camavinga ne sera pas un joueur crucial pour Madrid cette année. Il a encore 18 ans et va certainement s’améliorer et se développer en s’entraînant aux côtés de Kroos et Modric, donc Ancelotti et son équipe d’entraîneurs seront sûrement patients.