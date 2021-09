Ancelotti : « En seconde période, l’Inter a payé son intense presse »

Le Real Madrid a commencé sa campagne en Ligue des champions avec une victoire 1-0 à l’extérieur à l’Inter, ce qui, selon Carlo Ancelotti, était en partie possible parce que les champions de Serie A se sont fatigués en première mi-temps.

S’exprimant ensuite, il a déclaré : « Je pense que c’était un match très intense. L’Inter a utilisé beaucoup d’énergie en première mi-temps avec son pressing haut et intense. Ils ont payé ça en seconde période. Ils étaient meilleurs physiquement en première mi-temps et nous en avons profité pour être meilleurs qu’eux en deuxième mi-temps. Lorsque vous pouvez introduire des joueurs plus frais dans un jeu si intense, avec cette première mi-temps, il est évident que les remplaçants les plus frais peuvent beaucoup aider. J’ai pensé à mettre Hazard en deuxième mi-temps, mais l’Inter a bien défendu au milieu. J’ai donc décidé de mettre les joueurs à l’écart, avec Rodrygo ou Vinícius, pour essayer d’attaquer de l’extérieur.

Suite à ce commentaire sur la forme physique de l’équipe, on a demandé à Ancelotti comment il pense que son équipe est physiquement en général, ce à quoi il a répondu : « Physiquement, je pense que l’équipe se porte bien. Nous avons des joueurs avec beaucoup d’énergie comme Vinícius, Camavinga, Casemiro ou Valverde.

À propos du vainqueur du match Rodrygo, l’entraîneur a expliqué qu’il y aura des moments où le Brésilien pourra avoir plus d’impact sur le banc qu’en tant que titulaire. Il a déclaré: «Souvent, ceux qui sont remplacés peuvent aider à décider du match. Comme Rodrygo, non seulement parce qu’il a marqué mais aussi à cause de ce qu’il a fait défensivement. Parfois, il pouvait commencer, tandis que d’autres fois, il pouvait sortir du banc pour faire la différence.

Ancelotti a également parlé du joueur qui a donné la passe décisive, Eduardo Camavinga. À propos de la nouvelle signature, l’entraîneur a déclaré: “Nous devons être patients avec lui, même s’il a beaucoup de qualité. Il peut bien progresser et devra s’améliorer défensivement, ce qu’il fera.

Ancelotti sur les arrêts de Courtois

Thibaut Courtois a dû faire plusieurs excellents arrêts dans le match, mais Ancelotti ne pense pas que la défense de Los Blancos était si mauvaise. Il a expliqué : « Courtois nous a sauvés dans cette première mi-temps, réalisant deux ou trois arrêts. Mais, je ne pense pas que nous étions mauvais défensivement. Nous avons perdu le deuxième ballon plusieurs fois, mais tout le monde a bien joué et s’est concentré contre la solide ligne de front de l’Inter.

Ancelotti au poste d’arrière gauche

Lorsque la formation de départ a été annoncée, la plupart se seraient attendus à ce que David Alaba joue à l’arrière gauche et que Nacho commence au centre, comme cela s’est produit auparavant. Mais c’était l’inverse alors qu’Alaba jouait à l’arrière central et à l’arrière gauche de Nacho.

Interrogé sur la décision de choisir Nacho devant Miguel Gutiérrez, le seul arrière gauche en forme, l’Italien a expliqué que l’expérience était un facteur clé. Il a déclaré: “Si Alaba est en bonne santé et qu’il n’y a pas d’urgence dans d’autres positions, il jouera au poste de défenseur central. Donc, [Nacho played ahead of Miguel] à cause de l’expérience. Miguel est jeune et il avait joué dimanche soir.