Ancelotti envisage d’utiliser Ferland Mendy comme défenseur central

Le journaliste de La Sexta, Jose Luis Sanchez, qui travaille également comme initié du Real Madrid pour El Chiringuito de Jugones, a rapporté hier soir que le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti envisageait d’utiliser Ferland Mendy comme défenseur central la saison prochaine.

Mendy a joué toute sa carrière sur le côté gauche de la ligne défensive, mais son manque de jeu offensif efficace et son physique pourraient finalement faire de lui un bon candidat pour jouer comme défenseur central en cas de besoin, ce qui permettrait à Ancelotti de déployer la nouvelle signature David Alaba comme option principale de l’équipe pour le poste d’arrière gauche.

Le Real Madrid doit encore régler l’avenir de Raphael Varane et si le Français reste dans la capitale espagnole, il est probable que Mendy ne sera pas nécessaire comme défenseur central. Cependant, si Varane part, Madrid devra jouer Mendy ou Alaba au centre de la ligne défensive, Nacho Fernandez étant presque certainement la troisième option pour le poste.

Alaba a joué plus de matchs que Mendy en tant qu’arrière central et connaît bien l’endroit, mais il convient mieux au poste d’arrière gauche dans le système d’Ancelotti, étant donné que l’entraîneur italien aime déplacer le ballon très efficacement même à travers les flancs. . Compte tenu de ce contexte et des performances de Mendy en tant qu’arrière central, bien que dans une ligne défensive à trois, le Français pourrait être une option intéressante pour remplacer Varane dans l’alignement.