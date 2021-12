Ancelotti : « Hazard commencera contre Cadix, pas seulement à cause des absences du COVID-19 »

Après un milieu de semaine libre, mais avec des problèmes de coronavirus, Carlo Ancelotti a donné une conférence de presse samedi et il a discuté des différents points positifs de son équipe première.

L’entraîneur a déclaré : « Nous surmonterons cette situation et la chose la plus importante est que ceux qui sont positifs soient en bonne santé. Nous devons vivre avec cela et nous n’avons jamais pensé à reporter ce match. Nous devons tous être prudents, et le club a été avec tous les contrôles. »

Ancelotri a confirmé que Luka Modrić ne jouera pas et qu’Eden Hazard débutera contre Cadix, aux côtés d’un Karim Benzema récupéré. Il a déclaré: « Hazard commencera demain parce qu’il s’est bien entraîné et qu’il le mérite. Il ne démarre pas juste à cause des absences [of Asensio and Rodrygo]. Son problème était qu’il n’était pas toujours à 100 pour cent et capable de s’entraîner. La droite n’est pas sa position naturelle, mais je pense qu’il peut faire une bonne deuxième partie de saison.

Ancelotti sur Barcelone

En parlant de Barcelone et de sa forme actuelle, Ancelotti a fait attention à sa réponse en déclarant : « Ils ne sont pas un rival direct pour le moment, car d’autres équipes sont plus proches, mais je pense qu’ils seront là-haut à la fin. Si j’étais Xavi, je dirais la même chose qu’il a dit.

Ancelotti sur le tirage au sort de la Ligue des champions

Il s’agissait de la première conférence de presse de l’Italien depuis le tirage au sort raté de la Ligue des champions lundi et il en a discuté. Il a déclaré: « C’est dommage ce qui s’est passé, mais nous allons bien nous préparer pour ce match nul, qui sera passionnant. »