Ancelotti : « Hazard est prêt à jouer, mais son entraîneur préfère les autres joueurs »

Il y a peu de repos pour le Real Madrid, car ils seront de retour mercredi soir pour affronter Osasuna à domicile. En avant-première de ce match et en réfléchissant un peu plus sur la performance d’El Clásico, Carlo Ancelotti a déclaré mardi : « Nous n’avons pas joué un match spectaculaire, mais un match pratique. [in El Clásico]. Osasuna est une bonne équipe qui se porte bien. Ils pratiquent un football intense et défendent bien, alors qu’ils sont dangereux dans la surface adverse. Il faudra être prudent avec ce match. Cela pourrait être compliqué. Les rotations sont faites pour différentes raisons, pour se reposer, pour donner des minutes aux autres et pour des raisons tactiques. Pour ce jeu, je vais regarder ça.

Vinícius était l’une des principales stars d’El Clásico, même s’il n’a pas marqué, et Ancelotti s’est vu poser diverses questions sur l’homme du moment lors de cette conférence de presse. À propos de Vinícius, il a déclaré : « Ce que j’aime le plus chez Vinicius, c’est qu’il essaie toujours des choses. Il joue avec intensité et travaille dur, faisant beaucoup pour l’équipe. Il est intense avec le ballon, mais doit encore s’améliorer sans le ballon, ce qu’il peut faire parce qu’il est humble et aime travailler pour s’améliorer. Il est concentré. Mais, il est encore jeune et manque donc d’expérience à certains moments d’un match. Dans le Clásico, il a remarqué les fans, mais il ne devrait pas se concentrer là-dessus.

Lorsqu’on lui a demandé si sa relation avec Vinícius ressemblait à celle d’un père et de son fils, il a rejeté cela. « Non, j’ai déjà deux enfants », a répondu l’entraîneur.

Ancelotti sur la gestion des hommes avec cette équipe

Ancelotti a toujours été qualifié d’excellent manager, mais l’Italien a insisté sur le fait qu’il n’avait pas besoin de travailler autant pour motiver ce groupe de joueurs. Il a déclaré: « Ce sur quoi je travaille le moins avec cette équipe, c’est l’aspect motivation parce que j’ai un groupe qui se motive. Ils sont très engagés. Le football est plus positionnel qu’avant, mais la qualité individuelle avec le ballon ressort encore davantage. Le côté offensif du jeu est ce sur quoi je travaille le moins aussi. »

Ancelotti sur les abus reçus par Koeman

Ayant son mot à dire sur les scènes post-Clásico à l’extérieur du Camp Nou, Ancelotti a déclaré: « Je me sentais mal pour Koeman. Il ne devrait pas avoir à subir ça. Un tel manque de respect ne doit pas être toléré. Ce n’est pas un entraîneur, c’est une personne dont le travail est un entraîneur. Un tel manque de respect signifie que nous avons un problème dans la société.

En réfléchissant davantage sur le travail, Ancelotti a déclaré : « J’aime être entraîneur, mais il peut y avoir de la pression. J’ai eu une fois un entraîneur qui m’a dit qu’être entraîneur serait le meilleur travail au monde s’il n’y avait pas de matchs. Mais, être entraîneur est un bon travail. Nous faisons ce que nous aimons faire. Nous devons accepter les critiques, mais nous ne pouvons pas supporter le manque de respect que nous avons vu dans ce cas. Quand j’étais jeune, on m’a appris que si vous voulez être respecté, vous devez faire preuve de respect.

Ancelotti sur la position de Hazard dans l’équipe

Plusieurs joueurs individuels ont été évoqués lors de cette conférence de presse et Eden Hazard en faisait partie. À propos du Belge, Ancelotti a déclaré: «Hazard peut jouer dans un 4-3-3 en tant qu’attaquant large ou il peut jouer dans un 4-4-2 en tant que milieu de terrain offensif ou juste derrière. Il est prêt à jouer, mais le problème est qu’en ce moment il a un entraîneur qui pourrait préférer un autre joueur. Cela peut arriver dans une équipe comme celle du Real Madrid. L’important est qu’il reste motivé et travaille dur pour gagner des minutes, ce qu’il fait. Son moment viendra. Je suis convaincu qu’il reviendra à son meilleur niveau cette saison et jouera plus qu’il ne le fait actuellement. Il a toutes les qualités nécessaires pour jouer pour le Real Madrid, de la qualité à la motivation. Il a juste besoin d’être patient, car parfois l’entraîneur peut préférer d’autres joueurs.

Ancelotti sur les progrès de Bale

Lors de la conférence de presse, Ancelotti a également révélé que Gareth Bale est proche d’un retour. Il a déclaré: «Bale a obtenu le feu vert médical hier. Il est bon et travaille individuellement. Je pense que dans une semaine, il commencera à s’entraîner avec l’équipe et ensuite il sera prêt à jouer. Pour lui de jouer avant la prochaine trêve internationale, la seule chance est le match contre le Rayo Vallecano [on November 6th]. «

Ancelotti au retour de Mendy

Enfin, le dernier joueur sur lequel Ancelotti a été interrogé était Ferland Mendy. Au retour du Français, il a déclaré : « Mendy est un défenseur optimal, qui est rapide et qui travaille dur. Il est bien revenu de sa blessure, mais je pense qu’il a encore du chemin à parcourir. Il joue généralement avec une intensité extraordinaire, mais en ce moment, il le retient un peu à cause de la blessure. Petit à petit, nous reverrons le meilleur Mendy.