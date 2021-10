Ancelotti : « Il s’agit de ne pas encaisser, cette équipe n’a aucun problème à marquer des buts »

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est entretenu avec la chaîne de télévision officielle du club et a discuté du prochain El Clasico contre Barcelone, qui se jouera ce dimanche à 16h15 CET. Ancelotti dit que son équipe se concentre sur le côté défensif du jeu afin d’améliorer les chances de Madrid de remporter non seulement El Clasico, mais aussi un trophée cette saison.

« Pour notre équipe, la chose la plus importante est de toujours défendre correctement avec un bloc bas, moyen et aussi haut. C’est plus facile pour nous de défendre avec un bloc bas puis de contre-attaquer à cause du personnel que nous avons offensivement. Défendre la bonne voie est la clé de tout. Nous avons gagné tous les matchs où nous n’avons pas concédé. Cette équipe n’a aucun problème à marquer des buts, c’est pourquoi la plupart du temps je me concentre sur la défense », a déclaré Ancelotti.

L’entraîneur italien a déclaré que ses joueurs étaient déterminés et engagés après trois matchs difficiles avant la dernière pause de la FIFA.

« J’aime l’attitude de chacun, je le vois tous les jours à l’entraînement. L’équipe est concentrée. Nous n’avons pas passé un moment fantastique, mais les joueurs sont engagés et avec une bonne concentration et motivation pour s’entraîner tous les jours. Nous avons joué notre meilleur match contre le Shakhtar, nous avons très bien fait et nous devons continuer comme ça », a-t-il déclaré.

Ancelotti a conclu son interview en disant que Carvajal et Hazard pourraient être de retour à temps pour le match crucial contre le Barça.

« Nous sommes dans un bon moment physiquement et nos joueurs vont bien après le match du Shakhtar. Je pense que Carvajal et Bale seront de retour. Nous avons plus qu’assez de temps pour préparer El Clasico sur le plan physique et tactique. Mes joueurs savent ce que c’est que de jouer ces matchs, alors nous y faisons face sereinement », a conclu l’entraîneur.