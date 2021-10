Ancelotti : « Il y avait de la confusion et nous n’étions pas bien positionnés »

Le Real Madrid a perdu deux matches de suite, mais Carlo Ancelotti a admis que la défaite de dimanche contre l’Espanyol était bien plus méritée que la défaite contre le shérif Tiraspol. Sur le revers 2-1, il a déclaré : « Ce n’était pas un accident aujourd’hui et nous méritions de perdre. La réaction est arrivée trop tard. On a mal joué. Nous avons commencé avec une idée défensive et offensive, mais nous n’avons pas pu garder un sentiment de calme ou maintenir cette idée après avoir concédé. Il y avait de la confusion sur le terrain et nous n’étions pas bien placés, avec ou sans ballon. Pour être honnête, c’est notre pire match de la saison. Maintenant, nous avons la pause internationale, mais parfois vous voulez rejouer tout de suite. Nous devons voir ce qui s’est passé, comment l’équipe a changé d’attitude en une semaine.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il entendait exactement par le changement d’attitude, il a clarifié son commentaire en expliquant qu’il ne faisait référence qu’à l’attitude sur le terrain, en disant : « Je veux dire que nous n’étions pas agressifs, nous avons perdu beaucoup de duels. Je fais juste référence à un aspect tactique et technique du jeu.

Pressé de savoir pourquoi l’équipe semblait confuse et hors de position, Ancelotti a déclaré que les joueurs lui avaient admis qu’ils devaient mieux s’en tenir au plan. Il a expliqué : « Je pense que la formation était assez claire. Je ne vais pas vous expliquer ce que c’était, mais je suis d’accord que l’équipe semblait désorganisée. Nous n’avions pas le bon positionnement avec le ballon. Évidemment, nous devons corriger cela et j’ai déjà parlé aux joueurs, qui sont d’accord avec cela.

Enfin, on a demandé à l’entraîneur pourquoi il jouait David Alaba à l’arrière gauche et Nacho à l’arrière central, après avoir précédemment déclaré qu’il préférerait que l’Autrichien occupe une position centrale. À cela, il a déclaré: «Je pensais qu’il pourrait aider en attaque. Je pense qu’il l’a fait, en poussant vers l’avant. Je lui ai dit d’aller de l’avant, mais parfois le milieu de terrain n’était pas bien placé.