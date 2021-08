Ancelotti impressionné par le rapport de pré-saison de Miguel Gutierrez

in

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti est très satisfait de ce qu’il a vu de l’arrière gauche de l’académie Miguel Gutierrez cette pré-saison et lui accordera des minutes lors de la prochaine campagne, selon un rapport de Diario AS.

Gutierrez a fait ses débuts pour Madrid la saison dernière et s’est avéré prêt à jouer des minutes pertinentes lorsqu’on lui en a donné l’occasion, ce n’est donc pas une surprise même si Madrid a déjà Ferland Mendy et Marcelo pour cette place.

Tout bien considéré, il semble que Gutierrez pourrait être en avance sur Marcelo pour le poste d’arrière gauche de sauvegarde lorsque tout le monde est en bonne santé.

À l’heure actuelle, Mendy ne s’est pas entraîné avec l’équipe et il devrait manquer les premiers matchs de la saison étant donné qu’il devra améliorer sa forme et son conditionnement lorsqu’il sera en bonne santé et prêt à jouer, donc Gutierrez pourrait en fait obtenir un peu de chances de jouer en début de saison.

Il convient également de noter que certains rapports espagnols suggèrent qu’Ancelotti utilisera Mendy comme défenseur central en cas de besoin, il y aura donc probablement certaines parties de la saison où Marcelo et Miguel Gutierrez seront les deux arrières gauches de l’équipe.