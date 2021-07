Ancelotti : « J’ai aimé la faim des vétérans comme Carvajal, Marcelo, Lucas, Nacho et Isco »

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est entretenu avec la chaîne de télévision officielle du club, où il a discuté de la pré-saison en cours et de ce qu’il a vu de ses joueurs jusqu’à présent.

« J’ai vraiment aimé trouver ces deux choses : la qualité parmi les jeunes, dont beaucoup ne connaissaient pas très bien, et, surtout, la faim et l’engagement de Carvajal, Nacho, Marcelo, Lucas Vázquez et Isco, qui a tout gagné ces dernières années et qui a toujours le grand désir, l’excitation et la faim de faire une bonne saison, ce que nous cherchons tous à faire », a déclaré Ancelotti.

L’entraîneur italien a expliqué quel genre de style de jeu il essaiera de mettre en œuvre cette pré-saison, en se concentrant beaucoup sur le football offensif.

« Il faut tenir compte de l’histoire du club. En tant qu’équipe, nous devons bien jouer et montrer la qualité que nous avons sur le terrain. Nous devons également jouer un jeu à haute énergie et à haute intensité, avec et sans ballon, ce que le jeu moderne exige de vous : une intensité élevée à la fois sur et en dehors du ballon », a-t-il ajouté.

Ancelotti n’a pas tort, le Real Madrid devra jouer avec intensité et qualité et c’est quelque chose qu’il a réalisé lors de son premier mandat en tant qu’entraîneur il y a des années.

Le manager italien a conclu son entretien en discutant de ce que la nouvelle recrue David Alaba peut apporter à la table une fois qu’il rejoindra l’équipe à l’entraînement au cours des prochains jours. Ancelotti a entraîné Alaba lorsqu’il était avec le Bayern et semble être ravi d’avoir à nouveau le joueur polyvalent à sa disposition.

«C’est un joueur polyvalent fort avec beaucoup de qualité. Il est également très intelligent en termes de tactique défensive. Je l’ai joué au poste de défenseur central lors de mes derniers matchs au Bayern et il s’en est très bien sorti. Il a joué à l’arrière gauche et a beaucoup d’expérience et est très intelligent. Il est capable de jouer dans les deux positions et a même joué au milieu de terrain central pour l’Autriche. C’est un solide joueur polyvalent qui, j’en suis sûr, connaîtra une très bonne saison », a conclu l’entraîneur.