Ancelotti : « J’ai des points d’interrogation avec mon Clásico XI, sur l’opportunité de lancer Carvajal et Rodrygo »

Le Real Madrid affrontera Barcelone en Arabie saoudite mercredi soir et Carlo Ancelotti a donné un aperçu de ce match mardi. Lors de sa conférence de presse, il a déclaré : « Nous nous sentons bien et nous sommes motivés pour tenter de remporter ce trophée, le premier de la saison. Nous aimerions le ramener à la maison. Mais, tout peut arriver dans un match, nous pouvons le gagner ou le perdre. Nous devrons jouer à notre meilleur. L’opposition a eu plus de problèmes que nous cette saison, mais c’est un match unique et nous voulons tous les deux atteindre la finale. Leurs vétérans comme Piqué, Busquets et Jordi Alba contribuent toujours et se démarquent, tandis que des joueurs plus jeunes comme Gavi et Nico montrent qu’ils ont un bel avenir. Nous aimons jouer ce genre de matchs. Je pense que ce sera pair. C’était même quand nous jouions en championnat au Camp Nou.

Avant le premier Clásico de la saison, Ancelotti a déclaré qu’il ressentait de la peur avant la plupart des matches. On lui a demandé ce qu’il ressentait à propos de celui-ci et a déclaré: « Tous les matchs font peur. Celui de Valence l’a fait aussi et c’est la même chose. Mais je ne serais que très inquiet si mes joueurs pensaient que nous étions favoris, mais ce n’est pas le cas.

Discutant de la sélection de son équipe, Ancelotti a admis qu’il n’était pas sûr si Dani Carvajal devrait retourner directement dans le XI et si Marco Asensio devrait conserver sa place. L’entraîneur a déclaré: « J’ai quelques points d’interrogation dans l’alignement et Carvajal en fait partie, car il vient de revenir d’une blessure. L’aile droite est l’autre car nous avons des joueurs plus frais comme Rodrygo qui pourraient prendre la place d’Asensio.

Ancelotti sur le Barcelone de Xavi

L’une des questions a vu Ancelotti demander si et comment le Barça avait changé sous Xavi. À cela, l’Italien a répondu : « Ils essaient de suivre l’identité de leur club. Ils avaient une bonne forme quand il est arrivé. Je pense qu’avec ses idées et son attitude, ils s’amélioreront sous lui.

Ancelotti sur l’adaptation d’Alaba

Après que Toni Kroos ait discuté de David Alaba lors de sa propre conférence de presse, Ancelotti a également été interrogé sur l’Autrichien et si la paire avait réfléchi à la différence entre LaLiga Santander et la Bundesliga. Il a dit : « Non, nous n’avons pas parlé des différences entre le football allemand et espagnol. Mais, il s’est bien adapté et je ne doutais pas qu’il le ferait. Il se débrouille très bien en défense centrale et forme un partenariat très solide avec Éder Militão. »