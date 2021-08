Ancelotti : « J’ai dit à Vinícius de prendre un maximum de deux touches pour marquer des buts »

Carlo Ancelotti s’est adressé aux médias après un début presque parfait pour son deuxième passage à la tête du Real Madrid, son équipe ayant battu Alavés 4-1. Tous les buts ont été marqués en seconde période et Ancelotti n’était pas satisfait de la performance de la première mi-temps, même si l’Italien était globalement satisfait.

Il a commencé sa conférence de presse d’après-match en déclarant : « La première mi-temps a été assez lente, avec et sans ballon. On aurait pu mieux jouer. Mais, la seconde mi-temps était meilleure, avec plus d’intensité et de qualité. Le premier but a ouvert le jeu et nous avons eu plus d’espace pour notre qualité en haut. On veut jouer avec intensité, avec ou sans ballon. Je ne pense pas que nous ayons eu le courage de pousser haut quand nous aurions pu. Nous avons des défenseurs rapides à Éder Militão, Nacho, David Alaba et Lucas Vázquez. Donc, nous aurions pu appuyer davantage.

Fidèle à la défense, il a répondu aux questions sur Alaba et le poste d’arrière gauche, ainsi que sur le buteur Nacho. Sur la ligne arrière, il a déclaré : « Cela pourrait être Alaba, Marcelo, Mendy, Miguel Gutiérrez ou même Nacho à l’arrière gauche. A l’avenir, ça va changer. Ce n’est pas définitif, car Alaba peut aussi très bien jouer en tant que défenseur central. Nacho, quant à lui, était super. Pour moi, il y a deux types de défenseurs, le défenseur optimiste et le défenseur pessimiste. Nacho est un défenseur pessimiste car il pense toujours que quelque chose de mal peut arriver, alors reste concentré tout au long des 90 minutes.

Passant à l’attaque, Ancelotti a comparé le Benzema 2021 au Benzema 2015, déclarant aux médias : joueur. Il a aussi une grande personnalité. Comparé au Karim d’il y a cinq ou six ans, il est beaucoup plus complet et a beaucoup plus de personnalité.

Enfin, Ancelotti a parlé de Vinícius et a révélé qu’il discutait de finir avec le Brésilien. Il a déclaré : « Vinícius est très bon dans les situations individuelles. Quant à marquer des buts, je lui ai dit qu’il est rare de marquer après avoir fait cinq ou six touches. Pour marquer, vous avez besoin d’une touche ou peut-être de deux maximum. Il faut être dans le coin. Il a très bien fait au centre où il a marqué. Il est très jeune et il va s’améliorer.