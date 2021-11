Ancelotti : « J’ai enlevé Vinícius pour le protéger, le match devenait fougueux »

Le Real Madrid a remporté une large victoire 4-1 sur Grenade dimanche après-midi et Carlo Ancelotti était en grande partie satisfait de la performance de son équipe, déclarant ensuite: « J’ai aimé la qualité que nous avons montrée, car nous avons bien joué de l’arrière et avons cherché balles entre les lignes. La seule chose que je n’ai pas aimée, c’est que notre intensité a baissé après avoir marqué le deuxième but.

Les 20 dernières minutes ont été particulièrement confortables, avec Los Blancos en contrôle sur le tableau d’affichage et bénéficiant également d’un avantage masculin après que Monchu se soit vu montrer un rouge droit pour un défi sur Vinícius. Interrogé sur son avis sur l’expulsion, Ancelotti a répondu : « Je ne l’ai pas vu, mais je ne pense pas non plus que cela a changé le résultat du match. »

L’entraîneur a cependant admis que son remplacement de Vinícius à la 71e minute était en partie dû aux défis difficiles de Grenade contre le Brésilien. Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que le jeune ne se blesse ou ne provoque une réaction, l’entraîneur a répondu : « Oui, j’ai enlevé Vinícius pour éviter les problèmes. Le match devenait un peu fougueux. Je voulais éviter ce genre de problèmes, pour nous et pour Grenade.

Quant aux autres changements qu’il a apportés tardivement, Ancelotti a déclaré : « J’ai fait des remplacements pour donner un peu de repos à ceux qui jouaient plus. Physiquement, l’équipe est bonne. Je sentais que Militão était fatigué alors je lui ai donné du repos aujourd’hui, par exemple, et Nacho a bien joué. Peut-être que d’autres joueurs seront fatigués et auront besoin de repos dans les prochains jours, ce qui est bien puisque je fais confiance aux autres.

Ancelotti sur les chances d’Asensio de commencer

Ce fut un autre bon match pour Marco Asensio, qui a marqué le premier but et qui s’est approché d’un autre. On a demandé à Ancelotti si l’Espagnol jouait son rôle de titulaire, ce à quoi il a répondu: « Il fait ce que nous lui demandons et joue beaucoup de minutes. Il y a beaucoup de compétition et l’important est qu’il joue bien quand on lui donne une chance, ce qu’il fait en montrant sa qualité.

Ancelotti sur le trio de milieu de terrain du Real Madrid

Lors de la dernière master class de Luka Modrić, Toni Kroos et Casemiro, Ancelotti a déclaré : « Ce sont toujours les meilleurs milieux de terrain du monde, pour moi. C’est surprenant de voir comment ils peuvent naturellement faire des choses, des choses que je n’ai même pas à demander. Par exemple, parfois Modrić recule ou Kroos recule pour surmonter la pression, ou Casemiro avance. Je ne veux pas me mettre en travers de ça. Ils étaient grands dans le passé et ils sont grands dans le présent. Quant à l’avenir, dans un avenir proche, ils peuvent encore continuer. Mais, pour les 10 prochaines années, nous devrons trouver quelqu’un d’autre, même si nous avons déjà des options puisque Fede Valverde et Camavinga sont prêts, et Antonio Blanco aussi.

Ancelotti sur le camée de Vallejo

Jesús Vallejo a obtenu ses premières minutes de LaLiga Santander de la saison lors de ce match, en tant que remplaçant contre le club où il a passé une saison et demie en prêt. Ancelotti a rejeté l’idée qu’il s’agissait d’une décision purement sentimentale, déclarant : « Vallejo mérite de jouer parce qu’il a le plus grand professionnalisme que l’on puisse espérer chez un footballeur professionnel. Chaque fois que je le peux, j’aimerais le mettre dans le jeu.