Ancelotti : « J’ai été surpris par l’adaptation rapide de Camavinga »

Le Real Madrid affronte Valence dimanche soir et, la veille du déplacement à Mestalla, Carlo Ancelotti s’est adressé aux médias et a abordé différents sujets. Tout d’abord, il a expliqué que ses joueurs ressentaient les effets de leur nuit intense au San Siro en milieu de semaine.

Ancelotti a déclaré: «Physiquement, tous ne se sont pas encore rétablis. Mais je pense que l’équipe sera bonne demain, alors que nous aurons un match très exigeant car Valence est en bonne forme. Nous devrons être intelligents. je ne m’inquiète pas [the style of play of José Bordalás teams], car je suis juste inquiet du fait qu’ils jouent bien.

Ancelotti a ensuite été interrogé sur les rotations et quelle sera l’approche cette saison, avec une question spécifique sur la manière de procéder pour remplacer Casemiro. À cela, l’entraîneur a répondu : « Je pense que les rotations sont importantes car il y a des joueurs qui peuvent être fatigués ou des joueurs qui sont jeunes et que nous devons surveiller. Je ne pense pas qu’il y aura de grosses rotations, mais nous devons évidemment changer certains joueurs. Avec Casemiro, nous n’avons pas de joueurs avec les mêmes caractéristiques. J’aimerais que Casemiro joue chaque match, mais s’il ne le peut pas, nous devrons peut-être changer la stratégie et le plan de l’équipe. L’utilisation d’un double pivot dans ces situations est une option.

Lors de la conférence de presse, l’Italien a également fait le point sur les blessures d’Eden Hazard et de Gareth Bale. Il a dit: “[Hazard] n’a pas joué le dernier match en raison d’une petite blessure au genou. Cela l’a également dérangé hier, alors nous verrons ce qui se passe. Il s’est amélioré en général, mais nous devons être prudents avec lui à cause des blessures passées. Le faire jouer deux matchs d’affilée pourrait être difficile. Il n’est pas encore au niveau que nous souhaitons tous, mais nous sommes tous convaincus qu’il reviendra à son meilleur niveau. Avec Bale, on ne sait toujours pas combien de temps il lui faudra. C’est une blessure assez importante, il est donc difficile de donner une date de retour. C’est dommage car il avait bien joué, avec nous et l’équipe nationale.

Ancelotti sur l’adaptation rapide de Camavinga

Eduardo Camavinga a frappé le sol en courant, marquant un but et fournissant une passe décisive lors de ses deux premières apparitions sur le banc. Dans cet esprit, on a demandé à Ancelotti s’il avait été surpris par l’adaptation rapide du Français. Il a déclaré: «Oui, cela m’a un peu surpris, pour être honnête. Nous connaissions tous la qualité qu’il a, physiquement et techniquement. Ensuite, il a montré sa personnalité et son caractère sur le terrain, ce que nous ne connaissions pas autant. Il ne s’inquiète pas sur le terrain, car il a confiance en ses capacités.

Ancelotti sur le statut de Rodrygo

C’est Rodrygo qui a marqué le but contre l’Inter en milieu de semaine, mais le Brésilien n’est toujours pas considéré comme un titulaire régulier du club. Malgré cela, l’entraîneur est satisfait du rôle du jeune dans l’équipe. À propos de Rodrygo, Ancelotti a déclaré : « Rodrygo peut jouer sur les différentes positions d’attaque. Il est le présent et l’avenir du Real Madrid.