Ancelotti : « J’ai pensé à commencer Hazard aujourd’hui, mais j’ai choisi Lucas pour sa largeur »

Le Real Madrid a eu du mal à s’imposer 2-1 contre le Shakhtar Donetsk mercredi soir, bien que Carlo Ancelotti s’est assuré de souligner lors de sa conférence de presse d’après-match que les Ukrainiens sont une équipe plus difficile que beaucoup ne le pensent. Expliquant sa tactique et pourquoi il n’a fait que deux remplacements, il a déclaré : « J’en ai fait un avec Carvajal pour éviter des problèmes physiques, car il revenait tout juste d’une blessure. Je pense que Carvajal a bien fait, mais c’était juste une chose physique. Ensuite, j’ai enlevé Benzema pour présenter Luka Jovic. Je ne voulais pas trop changer l’aspect défensif ou offensif. Je pense que nous l’avons assez bien contrôlé et avoir un bloc plus profond pendant les 10 dernières minutes nous a permis d’éviter des problèmes à l’arrière. Il y avait aussi un peu de fatigue. Le Shakhtar est une équipe différente de la plupart des autres parce qu’ils aiment que vous les pressiez, car alors ils peuvent vous blesser. Nous avions donc des tactiques spécifiques pour ce match spécifique contre cette équipe spécifique. »

Pressé par le fait qu’il n’a effectué que deux remplacements, Ancelotti a déclaré qu’il comprenait pourquoi des joueurs comme Eden Hazard et Marco Asensio pourraient être contrariés de ne pas avoir de minutes. Il a déclaré: «Je pense que Hazard est prêt à jouer et il aurait pu jouer aujourd’hui ou il pourrait jouer samedi. Je pense qu’il aura des minutes et il doit être prêt pour cela. J’ai pensé à le lancer aujourd’hui, mais pour une raison tactique, j’ai préféré jouer avec un ailier qui pourrait donner plus de largeur que Hazard, qui préfère rentrer à l’intérieur. C’est pourquoi j’ai choisi Lucas Vázquez à la place. C’est normal si les joueurs sont frustrés de ne pas jouer. Je comprends les frustrations lorsqu’un joueur s’échauffe pendant 40 minutes en deuxième mi-temps et ne parvient toujours pas à s’entendre, ce pour quoi je me suis excusé auprès de ces joueurs. Marcelo, par exemple, s’est échauffé pendant 40 minutes et c’est un joueur qui a remporté d’innombrables Ligues des Champions. C’est le côté laid du jeu.

Il a été dit à l’entraîneur que Thibaut Courtois, Vinícius et Karim Benzema se sont démarqués plus que la plupart. Bien que l’entraîneur soit d’accord avec cela, il a également tenu à féliciter ses autres joueurs en déclarant : « Ils se sont démarqués, mais c’est une équipe où tout le monde travaille dur. Militão et Alaba ont également travaillé dur, tandis que le milieu de terrain a de la qualité. Vinícius s’est démarqué et a aidé Karim pour les deux buts, donc je suis d’accord avec ça, mais le Real Madrid est plus que ces trois.

Ancelotti sur les sifflets du Bernabéu

Il y avait des sifflets de certains fans à certains moments de ce match, quelque chose qui ne s’était pas encore produit cette saison. Mais, l’Italien considérait cela comme un point positif. Il a déclaré: « Je le comprends, je comprends la base de fans exigeante ici. Cela peut être bon pour nous motiver. Nous avions bien commencé les deux mi-temps, mais nous avons ensuite empiré dans les deux. Cela peut arriver et il peut être bon pour les fans de nous réveiller avec quelques sifflets. »