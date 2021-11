Ancelotti : « J’aurais voté Benzema premier, Vinícius deuxième et Courtois troisième pour le Ballon d’Or »

Carlo Ancelotti a tenu une conférence de presse mardi, parlant aux médias du match de mercredi soir avec l’Athletic Club et également de la cérémonie du Ballon d’Or, où Lionel Messi a remporté son septième. Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait élu Messi comme le meilleur joueur de 2021, Ancelotti a ri et a poursuivi en disant: « J’ai un conflit, voyez-vous, parce que je suis au Real Madrid et, si j’avais un vote, je ne pourrais pas votez pour un joueur qui n’est pas au Real Madrid. Donc, si je devais choisir le meilleur, j’aurais choisi Karim en premier, Vinícius en deuxième, Courtois en troisième, Casemiro en quatrième, Kroos en cinquième et puis, je ne sais pas, Camavinga… Je dois respecter le résultat car c’est une question de personnel préférence. Messi a gagné et il est toujours un grand joueur. Pour les joueurs, les récompenses individuelles sont importantes et peuvent être une motivation importante pour eux. Mais s’ils ne le gagnent pas, je ne pense pas non plus que ce soit un gros problème. J’espère qu’un joueur du Real Madrid pourra le gagner l’année prochaine. Benzema a connu une excellente année et a terminé quatrième cette fois. Il restera motivé pour travailler, s’entraîner et jouer dur pour essayer de gagner l’année prochaine. Vinícius a aussi toutes les qualités pour se battre pour le gagner un jour. Il y a beaucoup de candidats dans l’équipe du Real Madrid. Nous avons aussi Courtois, même s’il est difficile pour un gardien de l’emporter. Mais ni Benzema ni Courtois n’ont pleuré aujourd’hui parce qu’ils n’ont pas gagné de prix hier soir.

Passant aux défis que posera l’Athletic, en tant qu’équipe avec le moins de buts encaissés jusqu’à présent dans la Liga Santander, l’entraîneur a déclaré: « Ils concèdent peu de buts car ils sont compacts et bien organisés à l’arrière. Marcelino a toujours été un entraîneur qui travaille bien en défense. L’athlétisme sera un match difficile, tout comme Séville. Ce sera exigeant. Nous devons avoir un équilibre car cet adversaire attaque rapidement et directement.

Ancelotti a également expliqué qu’il ne craignait pas que la fatigue s’installe, expliquant : « J’ai une équipe qui est habituée à ce genre d’usure. Ils ont l’habitude d’avoir plusieurs matchs d’affilée et de garder la motivation élevée. Je ne pense pas que nous aurons un problème là-bas. Je n’aime pas tourner juste pour le plaisir de tourner. J’évaluerai l’état des joueurs après chaque match et séance d’entraînement.

L’Italien a également fourni une mise à jour sur Eden Hazard, rejetant les derniers rapports sur une nouvelle blessure. Il a déclaré : « Il avait une gastro-entérite, pas une blessure. Il n’y a pas de mystère en arrière-plan. Ses problèmes ne sont que physiques et il a juste besoin d’améliorer sa condition pour arrêter ces divers problèmes. Il obtiendra des minutes car il y a beaucoup de matchs à venir. À l’heure actuelle, Hazard est bon et a terminé la séance d’entraînement d’aujourd’hui avec l’équipe. Demain, il sera avec l’équipe.

Ancelotti sur le partenariat entre Militão et Alaba

Éder Militão et David Alaba sont devenus le nouveau duo défensif central du Real Madrid et l’entraîneur a été interrogé sur la façon dont ils s’articulaient. Il a répondu : « Militão et Alaba combinent bien leurs talents. Militão a plus de qualité physique, tandis qu’Alaba est plus tactiquement habitué à jouer dans une ligne arrière à quatre. Ensuite, nous avons aussi Nacho et il est au même niveau quand il joue. Il est un mélange des deux, car il est bon physiquement et peut également jouer dans différentes positions tactiquement. Nous travaillons pour que tous les membres de nos quatre arrières soient synchronisés et travaillent dans la même direction. »

Ancelotti sur Vinícius restant humble

Parlant de l’homme du moment, Ancelotti a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas que Vinícius laisse des notions de célébrité lui monter à la tête. L’entraîneur a déclaré: « Vinícius connaît sa place dans l’équipe et les coéquipiers qu’il a. Je ne pense pas qu’il se sente comme la star de l’équipe, car il est très humble. Avoir des coéquipiers expérimentés autour de lui l’aidera.

Ancelotti sur les décisions d’arbitrage entre le Real Madrid et Séville

L’arbitrage du Real Madrid contre Séville a été évoqué à nouveau et Ancelotti a expliqué qu’il avait vu les rediffusions des divers incidents et qu’il était heureux qu’aucune des deux équipes n’ait reçu de penalty. Il a déclaré : « Au début de la saison, ils nous ont dit que les petites pénalités ne seraient pas appelées. Il y a eu deux situations dans le match de Séville, l’une où Alaba a fait un léger contact sur Ocampos et l’autre où Diego Carlos a fait un léger contact sur Vinícius. Ils n’ont pas été appelés car il s’agissait de légères pénalités. Je suis d’accord avec ça. Pour donner une pénalité, il faut que ce soit clair. Je suis d’accord qu’ils ne devraient pas être donnés quand ils ne sont pas clairs.

Ancelotti sur le marché d’hiver

À seulement un mois du début du mercato de janvier, on a demandé à Ancelotti lors de cette conférence de presse s’il souhaitait des renforts. Il a répondu : « En général, je pense que vous devez travailler dans l’équipe en été. Je n’aime pas trop les réglages hivernaux. Si vous apportez des changements sur le marché d’hiver, cela signifie que vous avez fait une erreur en été. Je ne pense pas que nous ayons besoin d’améliorer cette équipe. S’il y a des joueurs qui ne sont pas contents et qui veulent partir, nous pouvons y penser, mais je ne pense pas que nous ayons besoin de signer.