Ancelotti : « Je devrais considérer le public local pour décider de ma tactique »

Carlo Ancelotti s’est adressé aux médias vendredi, prévisualisant le choc du Real Madrid samedi soir avec le Rayo Vallecano. L’Italien a prévenu que ce ne serait pas un match facile et a fait l’éloge de l’équipe de haut vol d’Andoni Iraola, déclarant lors de sa conférence de presse : « Nous devons avoir une performance complète demain parce que nous affrontons une équipe qui joue très bien. Je les aime. Ils défendent bien et jouent direct. Il va donc falloir bien s’adapter aux situations du match.

C’est un autre match à domicile pour le Real Madrid, mais il y a eu des sifflets au Bernabéu mercredi compte tenu de la façon dont Los Blancos ont abordé ce match contre le Shakhtar Donetsk. Ancelotti a défendu sa tactique, tout en admettant qu’il doit également tenir compte du désir de la foule locale pour un bon football. Il a déclaré : « Chaque match est différent et nous avons défendu plus profondément contre le Shakhtar car ils peuvent vous blesser si vous les appuyez vraiment. La tactique était la même dans les deux matchs contre le Shakhtar, mais lors du premier match, nous en avons marqué cinq, puis le deuxième match s’est déroulé différemment. Mais la tactique était la même dans les deux matchs. Demain, contre le Rayo, nous aurons une tactique différente de celle-là. Je devrais tenir compte de la réaction du public local au moment de décider de ces choses, car l’autre jour, ils n’ont pas aimé la façon dont l’équipe a défendu plus profondément. Ce que les fans pensent est important et je dois le considérer.

L’entraîneur est cependant satisfait de l’amélioration défensive apportée par le Real Madrid depuis le retour de certains des défenseurs blessés. Il a déclaré : « Je pense que nous nous sommes améliorés défensivement, même si nous pouvons encore avoir une meilleure organisation défensive. Dans le but du Shakhtar, deux des défenseurs étaient plus avancés que les autres, nous devons donc travailler là-dessus. Lors des quatre derniers matches, nous n’avons encaissé que trois buts.

Sur sa politique de rotations, Ancelotti a défendu sa décision de ne faire que deux remplacements dans le match du Shakhtar et a rejeté l’affirmation selon laquelle les partants sont fatigués. Il a déclaré : « Les rotations sont faites pour motiver les autres joueurs et reposer les autres. Je ne pense pas que l’équipe soit si fatiguée. C’est vrai que je n’ai fait que deux remplacements lors du dernier match, mais je ne voulais pas changer le déroulement de ce match parce que je sentais que nous l’avions sous contrôle. Au milieu de terrain, je n’ai pas beaucoup changé en partie parce que Fede Valverde n’était pas disponible.

Ancelotti sur les joueurs exclus

Avec Ancelotti ne faisant pas beaucoup de rotations en ce moment, il a été interrogé sur les frustrations de ceux qui étaient laissés de côté et a raconté une histoire. Il a déclaré : « Hier, je parlais avec un joueur, dont je ne révélerai pas le nom, et il m’a dit une chose très intéressante. Il a dit « Parfois, un joueur est remplacé parce qu’il n’a pas bien joué et le joueur le comprend ». J’ai dit « Donc, si un joueur comprend qu’il ne joue pas bien, pourquoi ce joueur devrait-il être contrarié lorsqu’il est remplacé ? » et il a répondu « Un footballeur qui ne se fâche pas d’être remplacé, même lorsqu’il joue mal, n’est pas un footballeur ». Je suis tout à fait d’accord avec ça. Les joueurs doivent être en colère à ce sujet, mais en colère contre l’entraîneur et non contre la personne qui est l’entraîneur. »

Eden Hazard est un joueur laissé de côté et Ancelotti a répondu à une question distincte sur le Belge, en déclarant: « Évidemment, il n’est pas content de ne pas jouer. Il mérite d’avoir des minutes à cause de tout ce qu’il fait et il aura des minutes s’il continue et a la foi. Je ne sais pas s’il débutera au prochain match, je dois regarder ça. Je suis désolé pour lui. Il est facile de laisser un joueur sur le banc lorsqu’il ne joue pas un rôle professionnel à l’entraînement, mais il joue un rôle professionnel. Au niveau de sa position, dans le 4-3-3 Hazard pourrait jouer à gauche, là où il l’a toujours fait, mais il faut voir s’il peut aussi jouer à droite. Il est droitier et pourrait y jouer.

Ancelotti sur la colère des fans envers Bale

La situation de Gareth Bale a de nouveau été évoquée, Ancelotti déclarant que le Gallois ne sera pas dans l’équipe contre le Rayo Vallecano samedi et qu’il partira ensuite avec le Pays de Galles. Expliquant cela, il a déclaré: «Il a le feu vert médical, car il est de retour à l’entraînement. Il part maintenant avec l’équipe nationale et si, à son retour, il mérite de jouer, il jouera. Si l’équipe nationale l’appelle, alors nous avons l’obligation de le libérer et nous expliquerons clairement la blessure qu’il a subie et qu’il n’a eu que quelques jours d’entraînement. Leurs médecins l’évalueront. Ni les médecins de l’équipe nationale ni le joueur ne prendront de risques.

La colère des fans envers Bale a ensuite été évoquée et on a demandé à l’entraîneur s’il défendait tellement Bale parce qu’il se sentait comme son père ou à cause du succès que les buts de l’attaquant ont apporté à Ancelotti lors de son premier passage au club. À cela, l’Italien a répondu : « Je ne suis pas son père. Peut-être que les fans sont en colère contre Bale et peut-être qu’il n’a pas eu la meilleure période ici, mais n’oubliez pas ce que Bale a fait ici pour nous aider à gagner la Copa del Rey et la Ligue des champions en 2014 et l’autre Ligue des champions contre laquelle il a aidé à gagner. Liverpool. Il a eu des blessures importantes. »

Ancelotti sur le manque de buts sur coup de pied arrêté

L’un des problèmes soulevés lors de la conférence de presse était le manque d’objectifs du Real Madrid cette saison. Ancelotti a fait référence à son équipe d’Everton de la saison dernière en répondant à celle-ci, en disant : « Oui, nous n’avons pas marqué sur coups de pied arrêtés et nous travaillons là-dessus et sur le positionnement à l’intérieur de la surface dans ces situations. C’est un problème que nous devons régler rapidement. L’année dernière, avec Everton, mon équipe a marqué beaucoup de buts de cette façon. Là-bas, nous avions de bons tireurs de coups de pied arrêtés, tout comme nous le faisons ici. Nous devons juste travailler là-dessus. »