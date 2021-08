Ancelotti : “Je me fiche de ce qui se passe dans les derniers jours du marché des transferts”

Carlo Ancelotti s’est entretenu avec les médias samedi soir, avant le déplacement de dimanche pour affronter Levante en Liga Santander. Il n’y avait vraiment qu’une seule question sur le match réel, à laquelle l’entraîneur a déclaré: “Nous devons répéter la performance que nous avons eue contre Alavés, où nous avons bien joué même si nous aurions pu faire une meilleure première mi-temps avec plus d’intensité. Nous avons bien travaillé. Je pense que nous pouvons avoir un bon match demain, même si vous n’êtes jamais sûr.

La plupart des questions de la conférence de presse portaient sur le marché des transferts et sur Kylian Mbappé, mais Ancelotti a insisté sur le fait qu’il se concentre sur les joueurs qui sont déjà au club, en disant : « Je ne sais pas et je m’en fous de quoi. arrivera dans les prochains jours [of the transfer market]. J’ai une super équipe. Cette équipe, telle qu’elle est, peut concourir pour tout. Nous avons déjà des stars et je ne peux pas toutes les nommer, mais nous avons Courtois, Carvajal, Nacho, Alaba, Karim, Bale, Hazard. J’en oublierai certainement certains si je les parcoure tous. Si une star peut travailler pour les autres, c’est une star qui gagnera des titres. Nous verrons ce qui se passera ces jours-ci, mais je me concentre sur l’équipe que j’ai.

Il a insisté sur cette idée pour ne pas être distrait par le marché des transferts, ajoutant : « Écoutez, je parle avec le club tous les jours et les plans qu’ils ont sont les mêmes que mes plans. Mais je ne pense pas qu’il soit juste d’en parler ici. Dans le vestiaire, les joueurs sont concentrés sur le travail qu’on a à faire. Ils se concentrent sur les jeux. Ils ne parlent pas du marché des transferts. Ils ne parlent que des matchs que nous devons jouer.

Ancelotti a également été interrogé sur sa relation avec Cristiano Ronaldo, après que l’Italien ait écarté la possibilité d’un retour du n°7 cette semaine. À ce sujet, il a déclaré: «Ce sujet est terminé. J’ai répondu aux rumeurs. Je voulais expliquer que les plans du club pour l’avenir sont de regarder vers l’avenir. J’ai beaucoup d’amour pour Cristiano Ronaldo. Je me souviens des titres que nous avons gagnés ensemble. Je lui souhaite le meilleur.”

Un joueur qui a quitté cette fenêtre de transfert est Martin Ødegaard et on a demandé à Ancelotti s’il était capable d’expliquer cette sortie, mais il a déclaré qu’il ne connaissait pas complètement les raisons de la sortie du Norvégien. Il a déclaré à la presse : « Je ne sais pas [why he left]. J’ai parlé avec lui de la compétition que nous avons dans l’équipe et puis, avec sa famille, il a pris cette décision. Il a toujours travaillé sérieusement et professionnellement quand il était ici. Je lui souhaite le meilleur. Je pense qu’il passera un bon moment là-bas.

Enfin, l’entraîneur a fait le point sur les blessures, révélant qu’Eden Hazard est proche de sa condition optimale, que Dani Carvajal est de retour pour le match de Levante, que Luka Modrić pourrait être de retour pour le match du Real Betis et que Toni Kroos ne pourra pas de revenir jusqu’après la trêve internationale. Il a conclu : « Nous avons une équipe qui, je pense, est capable de concourir, même avec Modrić et Kroos tous deux absents demain. Casemiro et Fede Valverde sont très importants. Je pense que nous pouvons toujours être bons au milieu de terrain même sans ces deux stars du milieu de terrain.