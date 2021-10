Ancelotti : « Je n’ai jamais gagné au Camp Nou, c’est le moment de changer ça »

C’est El Clásico dimanche, donc tous les yeux et toutes les oreilles étaient rivés sur Carlo Ancelotti alors qu’il parlait samedi après-midi de ce match. On a demandé à l’entraîneur combien de chewing-gum il pensait pouvoir supporter dans ce match, car c’est un gros match.

Là-dessus, il a jeté un coup sec et a dit : « Je ne sais pas combien de morceaux de gomme je vais mâcher ! C’est normal d’être inquiet pendant ces matchs. Même avoir peur peut être bon. Si vous n’avez pas peur, vous pouvez aller voir un lion en pensant que c’est un chat. Ainsi, la peur est un sentiment positif. La confiance est nécessaire aussi et j’ai une équipe solide à mon avis. Ils ne sont pas seulement techniques ou physiques, mais aussi forts mentalement. Je ne sais pas qui est la meilleure équipe avant le match. Les derniers matchs de Barcelone ont également été bons. Je ne sais pas qui est le favori. Parler de favoris n’a aucun sens pour moi lorsque je discute d’un match comme celui-ci. Ce que je peux dire, c’est que c’est un match spécial, pour nous, pour Barcelone et pour le football espagnol. Nous nous sommes préparés à cela comme s’il s’agissait d’un match spécial. Nous avons donné aux joueurs toutes les instructions nécessaires pour faire un bon match.

Ancelotti, logiquement, ne discuterait pas de ces plans d’alignement pour le match, cependant. Il a expliqué : « Je ne vais pas parler de la composition, car je n’ai pas encore parlé avec les joueurs. Nous sommes prêts et avons une bonne équipe. Nous avons également accueilli à nouveau Dani Carvajal et Eden Hazard. Il est difficile de démarrer un joueur qui vient de rentrer de blessure, mais ce qui est important pour nous, c’est de savoir qu’il est de retour et qu’il pourrait figurer. Tous les joueurs savent qu’ils pourraient être importants, même si cela vient du banc. »

Discutant du match le plus récent, la victoire sur Shakhtar Donetsk, l’entraîneur a réfléchi à sa décision de jouer avec presque aucune presse dans la moitié de terrain adverse. Il a expliqué : « Le plan contre le Shakhtar était assez clair. Nous avons décidé d’attendre un peu plus parce qu’ils sont bons pour jouer à travers une presse. Nous voulions attendre un peu plus et nous avons bien fait. Chaque adversaire a ses propres caractéristiques. Sans perdre notre identité, nous nous adapterons. Nous pourrions jouer différemment contre Barcelone car ils jouent différemment du Shakhtar. »

Interrogé sur la façon dont il pense que l’équipe joue et s’il y a des domaines où il aimerait s’améliorer, Ancelotti a déclaré : « J’aime la façon dont nous jouons en attaque, car nos joueurs se combinent bien. Les entraîneurs ont tendance à moins intervenir dans le jeu offensif, car il s’agit davantage de la créativité et de la qualité des joueurs. Nous avons des choses à améliorer, cependant, et j’aimerais avoir une meilleure presse, c’est donc quelque chose sur quoi nous allons travailler.

Ancelotti sur le premier Clásico de Barcelone depuis le départ de Messi

Barcelone n’aura pas Lionel Messi pour ce match, mais Ancelotti ne pense pas que cela facilitera nécessairement le jeu. Il a déclaré : « Il n’y a pas de Messi, mais il y a d’autres joueurs avec des caractéristiques différentes et qui sont très bons. Nous sommes face à Barcelone. C’est un Barcelone sans Messi, c’est vrai. Mais je ne veux pas que cela change notre approche du jeu. Ça a toujours été difficile contre eux et ça le sera toujours. »

Ancelotti sur son piètre bilan au Camp Nou

Ancelotti n’a jamais gagné au Camp Nou dans sa carrière d’entraîneur, ni avec le Real Madrid ni avec aucun autre club. Son record il y a trois défaites et deux nuls en cinq visites et il tient à changer cela. Il a déclaré : « N’ayant jamais gagné au Camp Nou, je pense que le moment est venu. Mais, ce ne sera pas facile. Il y a trois points en jeu, mais ce ne sont que trois points. Il y aura de nombreux points à battre pour le reste de la saison, pas seulement contre Barcelone. »

Ancelotti sur El Clásico par rapport à d’autres rivalités

Il y a plusieurs autres grands matchs ce week-end et Ancelotti a été impliqué dans de nombreux grands derbys au fil des ans. Comparant El Clásico avec d’autres matches de ce type, il a déclaré : « El Clásico est un match spécial. Messi et Ronaldo sont partis, mais cela ne change rien. Nous ne pouvons pas penser aux individus, mais nous devons penser aux équipes. Ces matchs sont similaires pour moi en tant qu’entraîneur. Il y a beaucoup de rivalités. Ce n’est pas si différent d’un Milan contre l’Inter ou d’un Chelsea contre Tottenham, en termes de ce que je ressens. C’est la même chose pour moi.