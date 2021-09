Ancelotti : « Je n’ai pas d’équipe A et d’équipe B »

in

Carlo Ancelotti s’est adressé aux médias lundi après-midi, avant le premier match à domicile du Real Madrid en Ligue des champions de la saison. L’Italien est ravi du retour de la Ligue des champions dans le stade avec le match contre le shérif Tiraspol, déclarant : « Ce sera vraiment agréable de revoir la Ligue des champions au Bernabéu. J’en garde un bon souvenir. Nous affrontons une équipe qui fait bien les choses et qui doit être prudente. Nous devons être concentrés et nous avons besoin des trois points.

Malgré le début de saison positif du Real Madrid, des critiques ont été adressées à Ancelotti après le match nul avec Villarreal, en particulier sur son alignement. À cela et à l’allégation selon laquelle il a fait une rotation excessive, il a répondu: «Même si je pouvais penser qu’un line-up était mauvais, je ne le dirais pas publiquement. Je n’ai pas d’équipe A et d’équipe B. Je dois juste choisir les joueurs pour chaque match. C’est bien que nous ayons beaucoup de joueurs au milieu de terrain, par exemple avec Modrić, Casemiro, Kroos, Fede Valverde, Isco, Asensio, Camavinga, etc. Ils seront tous utiles à un moment ou à un autre. J’ai rarement eu un milieu de terrain avec cette qualité.

Restant au milieu de terrain, Ancelotti a été interrogé sur Luka Modrić après avoir remplacé le Croate samedi même lorsque les scores étaient toujours à égalité. À ce sujet, il a déclaré : « Je suis content de lui et de la façon dont il est revenu de sa blessure. Lorsque vous éliminez un joueur à la 75e minute, cela ne signifie pas toujours que le joueur n’a pas bien fait. Nous voulions plus d’énergie, mais je ne l’ai pas changé parce qu’il jouait mal ou quoi que ce soit. N’oubliez pas qu’il a 36 ans. Jouer 10 minutes de moins pourrait faire la différence entre éviter ou non un futur problème physique. »

Ancelotti sur le problème de l’arrière droit

L’un des autres points de discussion intéressants concernait le poste d’arrière droit. Dani Carvajal est blessé et Ancelotti a déjà utilisé Lucas Vázquez, Nacho et Fede Valverde pour remplacer le titulaire. Interrogé sur son plan, Ancelotti a déclaré : « Nous avons eu quelques problèmes à l’arrière et avons également eu des blessures à l’arrière gauche. Nous avons changé de position en gardant à l’esprit l’aspect tactique. Quand vous avez un ailier comme Rodrygo, vous n’avez pas besoin d’un arrière droit qui avance. Il en faut un qui reste en place. Cela a blessé Lucas, par exemple, lorsque l’ailier était Rodrygo. Si j’ai besoin d’un arrière droit qui peut également aller de l’avant, alors Lucas est une meilleure option pour cela.