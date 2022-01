Ancelotti : « Je n’ai pas regardé le match que le Real Madrid a perdu contre Alcoyano la saison dernière »

Le Real Madrid lance mercredi sa campagne de Copa del Rey contre Alcoyano, le même adversaire contre lequel il a perdu à ce stade l’année dernière. Discutant du match lors de sa conférence de presse d’avant-match, Carlo Ancelotti a admis qu’il n’avait pas regardé la défaite subie par le Real Madrid à Alcoy l’année dernière. Il a expliqué : « Je n’ai pas regardé ce match, mais je sais ce qui s’est passé. Les joueurs me l’ont dit. C’est une plaie ouverte, cette défaite contre Alcoyano. Les joueurs, encore mieux que moi, savent ce qui s’est passé l’année dernière et ce qui ne peut pas arriver cette fois.

L’Italien a insisté sur le fait que lui et ses joueurs prendraient ce match et cette compétition au sérieux. Après avoir dit qu’ils étaient toujours en vacances pour la défaite de Getafe, il a déclaré : « Nous sommes de retour de vacances maintenant. Nous prenons ce jeu au sérieux, car c’est un jeu unique sur la route, c’est donc un jeu différent. Vous pouvez être éliminé avec un seul mauvais match. C’est une compétition importante et notre objectif est de la gagner. Nous aurons besoin de qualité, avec notre qualité théoriquement supérieure à celle de nos adversaires, mais nous aurons aussi besoin de concentration, pour gagner les duels aériens et être bon sur les coups de pied arrêtés. Je formerai la meilleure équipe possible.

L’entraîneur a cependant révélé que plusieurs stars ne joueraient pas à l’Estadio El Collao. Faisant le point sur les blessures, il a déclaré : « Vinícius sera de retour du protocole COVID-19 demain, mais je ne pense pas qu’il voyagera demain. Gareth Bale ne sera pas disponible en raison de problèmes physiques, mais il pourrait disputer le match de Valence ou la Supercopa en Arabie saoudite. Ensuite, d’autres joueurs comme Benzema, Modrić, Mendy ont eu des problèmes physiques après le match de Getafe et ne joueront pas. Courtois non plus car je veux donner des minutes à Andriy Lunin. Je veux être assez clair à ce sujet quand je dis qu’il n’y a qu’un seul joueur à qui j’offre des minutes et c’est Lunin, car il le mérite. Je pense qu’il fera un bon match, en plus il connaît bien cette équipe et il lance bien l’année dernière. En dehors de cela, je formerai la meilleure équipe possible, en gardant à l’esprit qu’il y a quelques absences. »

Ancelotti sur les dernières rumeurs sur Mbappé

Il y a eu des citations intéressantes ce mardi de l’agent de football Giovanni Branchini, qui a affirmé que le Real Madrid avait fait une nouvelle offre de 50 millions d’euros pour Kylian Mbappé. Interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse, Ancelotti a répondu : « Je ne pense pas qu’il soit juste de parler de joueurs qui ne sont pas là. J’ai une bonne relation avec Branchini, qui est un ami, mais je ne veux pas en parler.

Ancelotti sur des sorties potentielles

Une autre question sur le marché des transferts a vu l’entraîneur demander s’il pensait que des joueurs quitteraient le Real Madrid cette fenêtre. Mais, il ne le pense pas. Il a dit : « Personne n’a demandé [to leave] et tout le monde s’entraine bien. Je ne pense pas que nous aurons des sorties au mois de janvier.´

Ancelotti sur des blocs bas face

Après la défaite contre Getafe, une équipe qui s’est assise en profondeur comme Cadix avant eux, on a demandé à Ancelotti comment il prévoyait de trouver des solutions pour ce type de matches. Il a déclaré : « Nous luttons davantage dans ces types de jeux et nous devons essayer de nouvelles choses. Il faut trouver les espaces en se déplaçant mieux sans ballon. Nous pouvons également être plus directs, mais nous avons besoin de joueurs qui pensent à briser les lignes. »