Ancelotti : « Je ne crois pas aux idéologies comme Guardiolismo, Sarrismo… Je crois à l’identité de l’équipe »

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est entretenu avec le journal italien Corriere dello Sport dans une interview approfondie et très intéressante où l’Italien a parlé de l’état du football et de sa direction, de ses propres philosophies tactiques, de sa sécurité d’emploi et bien plus encore. Voici les citations les plus intéressantes.

Sur l’avenir du Real Madrid

« Au Real, tout est pareil et immuable, la seule chose qui change, ce sont les entraîneurs. Les mêmes physiothérapeutes, les mêmes magasiniers, les mêmes journalistes, la même vision – la même urgence de la grandeur malgré les dommages économiques que la pandémie a produits. Dans un an, fin décembre 2022, le nouveau Bernabéu sera prêt et Florentino a de grands projets pour juillet. Florentino a des intentions très sérieuses. Haaland en plus de Mbappé ? Parlons-en plus tard.

Sur l’offre du Real Madrid de revenir

« L’offre était une surprise fantastique, même si je n’avais jamais perdu contact avec le club. Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais pour la vie, il n’y a pas de meilleur endroit pour le football et pour vivre.

Sur ce qui doit changer dans le calendrier du football

« Moins de matchs, je le répète, et deux arrêts pour les équipes nationales. J’ai parlé avec Wenger. Les footballeurs, j’en suis sûr, baisseraient leur salaire si le calendrier était coupé, et les entraîneurs de même. L’idée de la Super League est née de la demande de ce changement.

« Le football doit évoluer rapidement. La première chose est de réduire les jeux, c’est trop et mal joué — la qualité du spectacle a beaucoup baissé. Les joueurs n’en peuvent plus, il y a ceux qui refusent d’aller avec l’équipe nationale. Fatigue, blessures, matchs qui se terminent 10-0… Ça suffit.“

Sur Leonardo du PSG et ses commentaires sur le « manque de respect »

« En d’autres temps, j’aurais réagi différemment, mais je suis dans une phase de la vie où je veux seulement être en paix avec le monde. Je suis dans le football depuis 1977… Presque 46 ans, et 30 en tant qu’entraîneur. J’ai dépassé les 1 200 jeux, j’ai perdu le compte. Je n’ai ni le temps ni l’envie de me battre. Quand Florentino veut me mettre dehors, je ne me fâche pas.

Sur sa philosophie personnelle du football et en quoi elle diffère des autres entraîneurs

« Un entraîneur intelligent est celui qui adapte le jeu aux caractéristiques de ses joueurs. Il serait idiot si, avec un attaquant comme Vinicius, qui a une moto sous les pieds, il ne pariait pas sur la contre-attaque. Autre exemple : si j’ai Cristiano, je cherche souvent un moyen de lui remettre le ballon, je ne lui demande pas de revenir. La même chose avec Ibra. Il existe deux types de joueurs : ceux qui font la différence et ceux qui doivent courir. Je ne crois pas aux idéologies comme Guardiolismo, Sarrismo… Je crois en l’identité de l’équipe.“