Ancelotti : « Je ne prévois pas de rotations contre Sheriff »

Carlo Ancelotti s’est adressé aux médias avant le match revanche du Real Madrid contre le shérif Tiraspol, expliquant que lui et son équipe voulaient se venger de la défaite 2-1 subie au Bernabéu. Il a déclaré : « Nous n’avons pas eu une bonne expérience contre cette équipe au Bernabéu. Nous avons examiné les erreurs que nous avons commises là-bas et nous travaillons sereinement. Nous devons bien jouer pendant les 90 minutes. Nous aimerions prendre une revanche et avoir une meilleure performance.

Interrogé sur l’expérience de voyager dans un nouvel endroit comme la Transnistrie, l’Italien a déclaré : « C’était un vol de quatre heures, mais c’est assez normal. Nous n’avons eu aucun problème ici. L’hôtel, le stade et le terrain sont tous parfaits. Vous devez toujours vous adapter à de nouveaux types de circonstances.

En discutant de sa sélection de line-up, il a rejeté l’idée que ce serait un bon match pour faire des rotations : « Les rotations sont importantes pour garder l’effectif frais et pour motiver ceux qui jouent moins. Nous n’avons pas fait autant de rotations récemment. Pour demain, Rodrygo et Militão pourraient revenir après ne pas avoir commencé le dernier. Mais, je ne pense pas vraiment aux rotations pour demain.

Ancelotti sur l’échauffement d’Isco

L’un des joueurs qui ne joue pas trop est Isco et il aurait refusé de continuer à s’échauffer sur la touche contre Grenade dimanche. Mais, Ancelotti a versé de l’eau froide sur cette ‘polémique’, en disant : « Je n’ai pas à parler avec Isco. J’ai beaucoup d’affection pour lui. Ce n’est pas non plus un problème lorsque l’assistant demande à un joueur de s’échauffer davantage et qu’il dit qu’il s’est déjà échauffé. Il a continué dans le match. Donc, il n’y a pas de controverse ici. Je n’ai pas besoin de lui parler car il est professionnel. Il est peut-être contrarié de ne pas beaucoup jouer et j’en suis désolé, mais je ne lui ai jamais manqué de respect et il ne m’a jamais manqué de respect.

Ancelotti sur qui est ‘le shérif’ du vestiaire

Peut-être que la question la plus ringard de la saison jusqu’à présent a vu Ancelotti demander qui est «le shérif» du vestiaire. À cela, il a répondu en discutant de l’équipe dans son ensemble, en disant : « C’est un vestiaire avec beaucoup de qualité, de personnalité et d’harmonie. Je pense que les joueurs sont contents les uns des autres. C’est un vestiaire assez jeune avec enthousiasme et c’est celui dans lequel j’aime entraîner, car je n’ai pas eu de problème jusqu’à présent.

Ancelotti sur Vinicius

Comme c’est le cas presque à chaque conférence de presse, l’entraîneur a été interrogé sur Vinícius. A cette occasion, il a déclaré : « Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui font ce qu’il fait en ce moment, en un contre un. Il a encore une marge de progression car, si le un contre un est important dans le football, ce n’est pas le plus important. Mais, il est assez humble pour s’améliorer et apprendre.