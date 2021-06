Ancelotti : « Je ne suis plus le même Ancelotti qu’il y a six ans »

Le Real Madrid a présenté Carlo Ancelotti comme nouvel entraîneur du club mercredi après-midi, l’italien parlant aux médias de son retour dans la capitale espagnole. Il a discuté d’un certain nombre de sujets, mais a d’abord parlé en termes généraux de ses réflexions sur son retour à Los Blancos.

Il a déclaré: “Je promets la même chose que la dernière fois, c’est-à-dire jouer un bon football. Nous voulons jouer un football plus intense, plus agressif et plus organisé. Je pense que le football a changé ces dernières années. Je ne suis pas le même non plus. Je suis un Carlo Ancelotti différent. J’ai eu de nouvelles expériences au cours de ces années, certaines positives et d’autres négatives. Mais, même les expériences négatives vous aident à grandir. L’histoire de ce club exige un football spectaculaire. Je vais donner toute mon énergie. J’ai de très bons souvenirs des deux années que j’ai passées ici et des titres et relations que j’ai eus. Je pense que nous pouvons répéter quelque chose de bien dans cette nouvelle expérience. C’est une grande responsabilité, mais une belle responsabilité car vous entraînez le meilleur club du monde. Comme par le passé, je vais tout donner.

Lorsqu’on lui a demandé combien il avait pensé à planifier l’équipe pour la saison 2021/22, Ancelotti a insisté sur le fait qu’il n’avait pas encore eu le temps d’examiner des situations spécifiques, répondant : « Ce que je sais, c’est que le Real Madrid concourra et le fera avec le meilleure équipe possible. Je dois parler avec le club de toutes les situations spécifiques, ce que nous ferons dans les prochains jours. Mon retour s’est fait très rapidement. Ça a vraiment commencé samedi, donc je n’ai pas eu le temps de parler de ces choses. C’est la vérité. Il n’a pas encore eu le temps de commencer à travailler. Nous le ferons dans les prochains jours et nous essaierons de le faire de la meilleure façon possible pour le Real Madrid. J’ai remercié le président, car être ici au Real Madrid est très spécial pour moi.

Malgré son désir de ne pas entrer dans les détails en parlant de l’équipe, l’entraîneur a déclaré qu’il pense que le groupe actuel est très talentueux. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait pouvoir gagner avec l’équipe actuelle, il a répondu : « Je pense que oui, avec cette équipe. Il y a un mélange de joueurs expérimentés, comme Kroos, Modrić, Ramos, Bale et Benzema. puis il y a de très jeunes joueurs avec beaucoup de qualité comme Vinícius, Rodyrgo et Valverde. Il y avait même des joueurs prêtés comme Bale, Ødegaard et Ceballos et, même encore, cette équipe du Real Madrid a atteint les demi-finales de la Ligue des champions et s’est battue pour la Liga. Alors, bien sûr, ils peuvent gagner. Je connais très bien l’équipe et je connais aussi très bien certains des jeunes joueurs. Nous avons de nombreuses options. Je veux évaluer tous les joueurs calmement et précisément. L’équipe est très grande, nous devons donc la réduire un peu. »

Ancelotti s’est appuyé sur un joueur en particulier, sur Sergio Ramos. À propos du capitaine, l’entraîneur a déclaré : « Sergio Ramos est un joueur très important pour le Real Madrid et a été très important pour les succès du club. Je sais qu’il parle de son renouvellement. Mais je ne connais pas les détails pour le moment parce que je suis à Liverpool jusqu’à hier.

Ancelotti sur son style de jeu

Comme mentionné ci-dessus, l’Italien a déclaré qu’il pensait que le football avait changé. Lorsqu’on lui a alors demandé comment il prévoyait d’amener son équipe à marquer plus de buts, comme ils l’avaient fait lors de son premier passage, il a expliqué qu’il était nécessaire d’avoir un système solide et de contribuer à travers le terrain.

En marquant plus de buts, il a déclaré : « Benzema doit marquer 50 et non 30 [chuckles]. Vinícius doit marquer plus… Je suis très content de la façon dont Karim a fait, car il a beaucoup évolué et a plus de responsabilités maintenant. Ensuite, il y a des jeunes qui ont beaucoup de potentiel, comme Rodrygo et Vinícius. Je pense que l’objectif est de marquer des buts. Il ne s’agit pas seulement de recruter un attaquant qui marque des buts. Nous devons essayer de trouver plus de buts des milieux de terrain et des ailiers. Il s’agit de créer un système et une mentalité offensifs.

Ancelotti sur les nouveautés

Bien qu’il ne veuille pas discuter des joueurs individuels, Ancelotti a parlé en détail de Cristiano Ronaldo lorsqu’un retour potentiel du Portugais a été évoqué. Il a déclaré: “Je tiens vraiment à Cristiano, mais je n’aime pas parler des joueurs d’autres clubs. Il a un contrat dans un autre club. Je ne pense pas qu’il soit juste de parler de lui alors qu’il a un contrat à la Juventus. Je peux dire que j’étais vraiment heureux avec lui. Il va toujours bien. Quelqu’un m’a demandé s’il était à la fin de sa carrière, mais il marque encore 30 ou 35 buts.

Un retour de Gareth Bale, qui est en fait toujours un joueur du Real Madrid, a également été mentionné. On a demandé à Ancelotti comment il pensait que le Gallois s’était comporté en Premier League l’année dernière, en déclarant : « Gareth n’a pas beaucoup joué. Il n’a pas eu beaucoup de temps en Premier League. Mais, il a marqué beaucoup de buts, surtout lors des derniers matches. Je le connais très bien et je pense qu’il a la motivation de jouer le mieux possible. Il pourrait faire une très bonne saison. Je n’ai aucun doute là-dessus.”

Enfin, parlant d’une manière générale, il a déclaré qu’avoir des superstars est important, mais seulement si les bases sont bonnes, déclarant : « Des joueurs de qualité vous donnent une meilleure chance de gagner. À partir de la base d’une équipe équilibrée qui peut jouer ensemble, il est important d’avoir de la qualité.

Ancelotti sur sa relation avec Zidane

La lettre d’adieu de Zidane a été discutée et on a demandé à Ancelotti s’il s’inquiétait des suggestions faites par le Français et s’il s’identifiait à elles.

À ce sujet, il a déclaré : « Je ne connais pas la relation personnelle que Zidane avait avec le président. Répondre à cela est difficile pour moi. Quand le Real Madrid m’a appelé pour mon retour, je n’avais aucun doute.”

Faisant l’éloge du travail de son ancien assistant en général, il a déclaré : « Que puis-je dire à propos de Zizou ? Il a remporté trois Coupes d’Europe en un instant. Il a tout bien fait. Tout le monde doit remercier Zizou. Ce qu’il a fait était incroyable. Je ne lui ai pas encore parlé, mais je vais certainement lui parler bientôt. Au cours des dernières années, nous n’avons échangé que quelques messages. C’est un ami avant tout. Un entraîneur vient et un autre s’en va, mais c’est le football.