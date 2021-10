Ancelotti : « Je perds le sommeil après une défaite comme celle du Shérif »

Le Real Madrid et Carlo Ancelotti cherchent à se remettre de la défaite du shérif Tiraspol lorsqu’ils affronteront l’Espanyol dimanche, l’entraîneur révélant même qu’il a perdu le sommeil après cette décevante défaite 2-1. S’exprimant lors d’une conférence de presse samedi, l’Italien a déclaré : « Le match contre Sheriff a blessé notre fierté et je pense que nous allons réagir dans ce match. On va tout donner, comme on l’a fait aussi contre Sheriff. L’évaluation de ce jeu était assez simple, car nous avons bien fait mais avons fait quelques petites erreurs et manquaient de finitions cliniques. Physiquement, cela m’affecte parce que je perds le sommeil alors que je continue de penser à ce qui s’est passé. Cela m’arrive chaque fois que nous ne gagnons pas. Émotionnellement, cependant, cela me rend plus fort. Tous les entraîneurs reçoivent des critiques, mais il vaut mieux les recevoir au Real Madrid que d’être dans un autre club.

Le fait que le Real Madrid ait soudainement cessé de tenter sa chance pourrait être une préoccupation pour certains, mais pas pour l’entraîneur. À ce sujet, il a déclaré: «Nous avons eu du mal à marquer des buts lors des deux derniers matchs, alors que nous n’avions pas eu de difficultés avec cela auparavant. Nous devons changer cela dans les prochains matchs. Mais, c’est le foot. J’ai dit il y a 10 jours que des moments difficiles viendraient, même si je ne pense même pas que cette situation soit si difficile. Nous devons y faire face avec équilibre et énergie.

Toni Kroos est de retour, après avoir joué quelques minutes en milieu de semaine, et on a demandé à l’entraîneur ce que le retour de l’Allemand apportait au Real Madrid. Ancelotti a déclaré : « Nous sommes heureux qu’il soit de retour. Nous sommes allés lentement avec la récupération parce que nous voulions qu’il récupère complètement et bien. Il s’impliquera demain et apportera son expérience et sa qualité. Nous savons tous ce qu’un joueur comme Kroos peut apporter à l’équipe. Nous avons pris une photo hier et j’étais au milieu avec Kroos à ma droite et Casemiro à ma gauche et je leur ai dit en plaisantant “c’est un bon milieu de terrain, n’est-ce pas, si je vous ordonne de faire la course ?”

Ancelotti sur son utilisation de différents systèmes

Déjà, le Real Madrid d’Ancelotti a utilisé différents systèmes cette saison et Ancelotti a expliqué son raisonnement pour changer la formation. L’entraîneur a déclaré: “Je pense que sans le ballon, le système le plus efficace est un 4-4-2 ou au moins deux lignes de quatre, alors que dans certains matches, nous avons eu une ligne arrière de cinq. Mais jouer avec cinq à l’arrière rend un peu plus compliqué d’appuyer à l’avant. Avec le ballon, ça change un peu. Nous essayons d’avoir des joueurs entre les lignes. Avec le ballon, on ne joue jamais à quatre derrière. Nous jouons à deux, ou au maximum à trois, que ce soit les deux défenseurs centraux ou avec un arrière latéral là-bas. »

Ancelotti sur ses joueurs blessés

Lors de la conférence de presse, Ancelotti a également fait le point sur certains de ses joueurs blessés, à commencer par Ferland Mendy. Il a déclaré : « Il est assez bon et a commencé à s’entraîner avec l’équipe. Mais nous n’avons pas trop augmenté la charge de travail car nous voulons profiter de la trêve internationale pour le mettre dans une condition optimale. Je pense qu’il pourra jouer dès le premier match après la trêve internationale. C’est la même situation avec Dani Carvajal et Marcelo. On va profiter de la pause et ils seront de retour après.

Ancelotti sur Atlético vs Barcelone

Avant Espanyol vs Real Madrid, l’autre grand match de la 8e journée de LaLiga Santander est le choc de samedi soir à l’Estadio Wanda Metropolitano entre l’Atletico Madrid et Barcelone. Lorsqu’on lui a demandé quel résultat il préférerait pour ce match, l’Italien a déclaré : « Je pense que nous nous battrons contre les deux dans la course au titre, car ils sont tous les deux bons. En ce moment, l’Atletico est meilleur, mais je pense que ce sera un match égal entre eux. Je vais le regarder, comme tous les fans de foot. Mais, nous devons penser à notre propre jeu.

Avec l’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman sous tant de pression, on parle beaucoup de son remplaçant potentiel et Guti a plaisanté vendredi sur la prise de fonction, Ancelotti ayant également demandé lors de cette conférence de presse s’il pourrait jamais se voir en charge au Camp Nou. Il a répondu en riant : « Ooh hoo. En ce qui concerne le grand club qu’est Barcelone, je ne peux pas aller à l’encontre de mon histoire. Ayant été entraîneur du Real Madrid, je ne peux pas aller contre ça.

Ancelotti sur le commentaire de Benzema sur Mbappe

Karim Benzema a déclaré dans une interview à L’Equipe qu’il s’attend à ce que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid tôt ou tard et Ancelotti a été interrogé à ce sujet. Il a donné une courte réponse sarcastique, en disant : « Génial. J’espère que Mbappe l’appréciera car le Real Madrid est le plus grand club du monde.”