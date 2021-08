Ancelotti : « Je préfère Alaba au défenseur central »

in



Photo de David Bustamante/Soccrate/.

L’entraîneur a pris la parole après la deuxième victoire de la saison.

Le Real Madrid a remporté une victoire 1-0 sur le Real Betis samedi soir et Carlo Ancelotti était satisfait de la victoire, même s’il a de nouveau demandé plus d’intensité en défense.

S’exprimant après la victoire à Séville, l’entraîneur a déclaré : « Nous avons assez bien contrôlé le match, même si nous manquions de quelque chose en défense en première mi-temps. L’intensité est montée en puissance en seconde période. Je pense que nous pouvons encore jouer avec plus d’intensité. C’était plus égal en première mi-temps, mais ensuite nous avons eu une excellente passe décisive de Benzema à Carvajal pour gagner le match. Nous avons eu un début de saison positif, mais nous pouvons encore nous améliorer. Je suis assez satisfait pour l’instant. Je pense que nous pouvons être plus intenses en défense.

Il y avait une question très intéressante, qui n’a reçu qu’une réponse en deux mots, car on a directement demandé à l’Italien s’il préférait David Alava à l’arrière gauche ou à l’arrière central. “Défenseur central”, a été la réponse très claire d’Ancelotti en deux mots.

Puis, interrogé sur le fait qu’il pourrait manquer des joueurs pour le prochain match, après la trêve internationale, il a répondu : « C’est un sujet étrange. Je pense que les joueurs qui pourraient revenir samedi matin ne pourront pas jouer ce samedi après-midi. Mais je ne pense pas que ce soit un problème uniquement pour le Real Madrid.

Enfin, Ancelotti a rejeté une question sur Kylian Mbappé en insistant sur le fait que l’accent devrait être mis sur la victoire du Real Madrid. « Si on parle du match, c’est mieux, car le reste est une affaire de club », a-t-il déclaré.