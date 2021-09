Ancelotti : « Je veux que Lunin ait des minutes et il jouera bientôt »

Carlo Ancelotti s’est adressé aux médias vendredi après-midi, donnant un aperçu du match du week-end du Real Madrid contre Villarreal et discutant de divers sujets. Sur le match de Villarreal, il a déclaré : « Nous affronterons une équipe avec beaucoup de qualité, d’expérience et une bonne organisation. Ils sont habitués aux gros matchs. Il y a toujours des choses à améliorer en début de saison. Je pense que nous avons beaucoup de qualité à l’avant. Mais nous devons travailler ensemble en défense. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus car c’est l’élément que nous devons le plus améliorer. Je pense que nous avons été plus agressifs contre le Real Mallorca et nous voulons continuer comme ça. Nous voulons continuer à être agressifs quand nous n’avons pas le ballon.

Interrogé sur la manière exacte dont il est capable d’amener son équipe à s’améliorer, alors que le calendrier est si chargé, Ancelotti a déclaré que beaucoup de travail vidéo était en cours. Il a expliqué : « Vous ne pouvez pas être intense à l’entraînement tous les jours. Nous regardons des vidéos afin que les joueurs puissent voir ce qu’ils ont bien fait et ce qu’ils peuvent améliorer. Je pense que vous pouvez aussi être productif entre les matchs en regardant des vidéos.

S’en tenant à la question des séances d’entraînement, on a demandé à l’Italien sur quoi il était important de travailler dans le football moderne. Il a répondu : « Plus qu’un développement tactique ou technique, c’est l’élément physique qui a beaucoup changé dans le football ces dernières années. Les équipes essaient de jouer plus verticalement pour gagner le ballon et lancer des contre-attaques. Je pense qu’il y a beaucoup d’accent sur l’aspect physique, mais pas seulement sur les joueurs individuels qui peuvent être plus physiques. C’est avec des équipes entières.

Eden Hazard ne correspond pas à cette description d’un joueur physique, mais Ancelotti a révélé lors de la conférence de presse que le Belge travaille bien. Il a déclaré : « Il s’entraîne bien et n’a aucun problème. Il a bien récupéré après le match contre Valence, mais je ne peux pas garantir qu’il jouera tous les matchs. Même s’il est en forme, je souhaiterais peut-être lui donner du repos pour éviter une blessure possible. »

Ancelotti sur le banc Asensio

Marco Asensio a réalisé une excellente performance contre le Real Majorque en milieu de semaine, marquant son premier tour du chapeau pour le club, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il commencera le prochain match contre Villarreal. Sans nommer spécifiquement Asensio, Ancelotti a déclaré lors de sa conférence de presse : « Je dois bien gérer l’équipe. Ce n’est pas facile. Si vous laissez un joueur se reposer et que le remplaçant s’en sort très bien, c’est difficile quand vous devez ensuite mettre sur le banc ce joueur remplaçant qui est entré. Je dois former une équipe qui peut gagner chaque match. C’est normal que ceux qui n’ont pas joué le dernier match aient plus de chances de jouer le prochain, car ils sont plus frais.

Plus tard, on a demandé à Ancelotti s’il faisait référence à Asensio avec ce commentaire sur le fait de laisser un remplaçant sur le banc après une bonne performance. À cela, il était vague lorsqu’il a répondu: «Marco était et est un joueur important. Il aurait toujours été un joueur important même s’il n’avait pas joué contre le Real Majorque. Il a montré sa qualité dans un poste auquel il n’est pas habitué.

Ancelotti sur la ligne défensive du Real Madrid

L’une des réponses les plus intéressantes d’Ancelotti lors de la conférence de presse concernait la ligne défensive de Los Blancos et le rôle de David Alaba dans celle-ci. L’entraîneur a déclaré : « La position d’Alaba est basée sur l’endroit où se trouve le ballon. Nous pouvons parfois avoir une ligne plus haute et Alaba est très bon dans ce domaine, mais nous ne pouvons pas avoir cette ligne haute si nous ne pressons pas bien. Si nous ne pressons pas bien, nous devons nous installer dans un bloc plus bas. Nous aimerions avoir la ligne défensive à mi-chemin, mais ce n’est généralement pas possible.

Ancelotti sur Andriy Lunin

Même si le Real Madrid encaisse quelques buts, Thibaut Courtois reste en bonne forme et on a demandé à Ancelotti si Andriy Lunin jouerait un jour. L’entraîneur a déclaré que l’Ukrainien aurait bientôt sa chance, déclarant : “Le poste de gardien de but est unique, mais nous avons un jeune très fort en Andriy Lunin et notre plan est de lui donner quelques minutes. Je ne sais pas exactement quand. Mais, il mérite de jouer et il jouera bientôt.

Ancelotti sur les chances de Ballon d’Or de Benzema

Karim Benzema est en excellente forme en ce moment et Ancelotti pense qu’il devrait être candidat au Ballon d’Or 2021. Cependant, l’entraîneur a déclaré que Benzema pourrait même remporter le Ballon d’Or plus tard dans le futur. Sur l’avant-centre, il a déclaré: “Oui, je pense qu’en raison de ce qu’il fait maintenant et de ce qu’il a fait la saison dernière, il doit figurer sur cette liste de joueurs pouvant remporter le Ballon d’Or. Il a le temps de gagner. Ce ne sera pas sa dernière bonne saison. Il fait un bon vin.

Ancelotti sur la crise de Barcelone

La plupart des fans du Real Madrid seront heureux de voir Barcelone en difficulté, mais pas Ancelotti. Ou, du moins, c’est ce qu’il a dit publiquement, déclarant aux médias : « Je regarde leurs matchs parce que j’aime le football. Je ne suis pas content si une équipe traverse une période difficile et que les choses ne fonctionnent pas. J’évalue les matchs que je regarde, mais je cherche des choses qui peuvent aider mon équipe. Mais je n’aime pas quand les choses ne vont pas bien pour une équipe, que ce soit Barcelone ou toute autre équipe.