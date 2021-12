Ancelotti : « J’hésite à changer le 4-3-3, mais nous n’avons pas d’attaquant droit »

Le dernier match du Real Madrid en 2021 a lieu mercredi soir et c’est un match difficile, car ils se rendent à Bilbao pour affronter à nouveau l’Athletic Club. En avant-première du match, Carlo Ancelotti a expliqué lors de sa conférence de presse qu’il s’agirait d’un test difficile en raison des diverses absences et de la façon dont il pourrait devoir changer de formation. Il a déclaré : « Ce sera un match difficile, joué avec l’atmosphère intense de San Mamés, que j’aime bien. C’est une bonne occasion de démontrer la profondeur de l’équipe que nous avons. Il nous manque Casemiro et Modrić, mais c’est une opportunité pour des joueurs comme Camavinga. Je ne sais pas si je vais changer le système, mais j’y réfléchis. Notre système 4-3-3 nous a beaucoup aidé ces dernières semaines, j’hésiterais donc à le changer. Si je le fais, la seule raison pour laquelle je le ferais est parce que nous n’avons pas d’attaquant naturel et nous pourrions jouer un 4-4-2. Je dois attendre jusqu’à ce soir. La nuit, les idées me viennent.

Discutant de Vinícius et d’Eden Hazard, on a demandé à Ancelotti si le Brésilien était encore assez frais pour commencer ce qui serait son 22e match consécutif et si Hazard est capable de jouer ce qui serait un deuxième match consécutif, étant donné qu’il l’a lui-même dit plus tôt. dans la saison que le Belge a eu du mal à jouer deux fois en quatre jours. À la suggestion qu’il pouvait reposer Vinícius, il a répondu : « Absolument pas. Et demain, il jouera son 22e. Tant qu’il sera bon physiquement, il continuera à jouer. Nous aurons besoin de lui demain. Quant à Hazard, il s’entraîne mieux depuis environ un mois maintenant, il ne risquerait donc pas de problèmes physiques s’il joue demain. Mais, je dois l’évaluer aujourd’hui. Il est assez clair qu’il n’est pas un large attaquant droit. C’est un joueur qui préfère l’aile gauche, mais il a dû jouer à droite contre Cadix, mais pas près de la ligne de touche car c’est là que se trouvait Lucas. Il aime entrer à l’intérieur et nous devons y réfléchir, car je veux que mes joueurs soient à l’aise dans leur position.

Il y a eu un débat ces derniers jours sur les différences de réglementation COVID-19 dans différentes communautés autonomes en Espagne, en particulier en ce qui concerne Modrić et le fait qu’il ait été testé négatif si rapidement. Bien qu’Ancelotti ait convenu que les règles devaient être plus claires, il a ajouté que le Croate n’était de toute façon pas dans les bonnes conditions pour jouer. Il a expliqué : « Modrić ne peut pas s’entraîner en ce moment parce qu’il ne va pas bien, même s’il est négatif. Il a des symptômes. Donc, il y a un problème médical et pas seulement un problème avec les règles. Mais, [the rules] doit être plus clair.

Ancelotti sur le fil des matchs contre des équipes défensives

Le Real Madrid n’a pas pu percer le bloc bas de Cadix dimanche et il a été suggéré à Ancelotti que les trois prochains matches – contre l’Athletic, Getafe et Alcoyano – pourraient présenter un défi similaire. Après avoir précisé que l’Athletic est un type d’équipe différent, il a ensuite discuté de ce problème en disant : « Je ne suis pas inquiet. Lors du dernier match, nous avons eu beaucoup de tirs, mais il manquait juste un peu de finition. L’Athletic est une équipe plus verticale que Cadix, ce sera donc différent. Il s’agit d’être clinique. L’un de mes premiers entraîneurs m’a dit que lorsque vous avez le ballon, vous ne pouvez pas encaisser et vous avez également de meilleures chances de gagner. Mais la possession seule ne fait pas gagner les matchs. La possession horizontale peut conduire à des compteurs. Je veux la possession verticale.

Ancelotti sur Séville vs Barcelone

Alors que les fans du Real Madrid ne veulent pas voir Barcelone gagner des matchs, une victoire du Barça sur Séville ce mardi soir aiderait Los Blancos dans leur lutte pour le titre avec Séville. Lorsqu’on lui a demandé qui il soutiendrait, Ancelotti a répondu : « Ce que j’aimerais, c’est voir un bon match de football. Et je pense que ça le sera. Barcelone s’améliore et Séville est en bonne forme. Je vais le regarder à la télévision et en profiter.

Ancelotti sur le manque de penalty du Real Madrid

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du fait que le Real Madrid ne gagne pas beaucoup de pénalités, Ancelotti a convenu qu’il pensait qu’ils auraient dû en avoir plus. Il a dit : « Non, cela me semble étrange. J’espère qu’en 2022, nous pourrons avoir plus de chance.

Ancelotti sur le revers de Ceballos

Dani Ceballos a repris l’entraînement la semaine dernière, mais a subi un léger revers. L’entraîneur a révélé que : « Je ne pense pas qu’il sera dans l’équipe parce qu’il est absent depuis longtemps et qu’il avait une légère surcharge musculaire. Je ne vais pas le risquer. Mais, il apportera de la qualité et du désir à son retour.