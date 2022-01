Ancelotti : « La dernière chose à laquelle je pense en ce moment, c’est Mbappé »

Carlo Ancelotti a tenu sa première conférence de presse de 2022 samedi soir, après la dernière séance d’entraînement du Real Madrid avant le déplacement à Getafe. L’entraîneur avait plusieurs sujets à discuter et il a commencé par expliquer comment cette semaine de préparation a été étrange, en raison des nombreux cas de COVID-19. Il a déclaré : « C’est une situation unique pour tout le monde, mais nous avons pu bien nous entraîner avec la participation de presque toute l’équipe. Il nous manque des joueurs, comme Jović et Vinícius, mais tout le monde va bien, à l’exception des blessés Dani Carvajal et Gareth Bale et à part Eduardo Camavinga, qui est suspendu.

Thibaut Courtois a, finalement, été testé négatif et il est en mesure de jouer. Ancelotti a parlé de la situation du Belge et de ce que ressent Andriy Lunin, maintenant que cette chance de jouer semble avoir disparu. L’entraîneur a déclaré: « Avec Courtois, il n’avait pas de symptômes et cela aurait pu être un faux positif. Il semblait bien aujourd’hui et je pense qu’il peut jouer, même s’il n’a eu qu’une seule séance d’entraînement cette semaine. Avec Lunin, c’est un gardien très motivé et professionnel. Je pense qu’il va bientôt montrer sa qualité. Il n’a pas eu de minutes car il a le meilleur gardien du monde devant lui. Lui et tout le monde le comprend. Je suis sûr qu’il aura du succès dans sa carrière.

Eden Hazard pourrait avoir plus de minutes contre Getafe, en particulier avec Vinícius absent en raison de COVID-19, et Ancelotti a discuté de la forme de l’Italien, déclarant: « Hazard va bien et a pris beaucoup de confiance depuis le dernier match. Il a eu des opportunités maintenant et a démontré son engagement. Mais, j’attendrai un peu avant d’énoncer le line-up pour demain.

Ancelotti sur Mbappé pouvant négocier avec d’autres clubs

Kylian Mbappé est maintenant dans les six derniers mois de son contrat avec le PSG, mais Ancelotti a rejeté les questions sur l’arrivée potentielle du Français cet été. Il a dit: « [Chuckles] je ne sais pas [Mbappé]. Tout ce à quoi nous pensons en ce moment, c’est de nous battre pour toutes les compétitions auxquelles nous participons cette saison. Nous avons la Liga, la Copa del Rey mercredi puis la Supercoupe d’Arabie saoudite. C’est une période chargée. La dernière chose à laquelle je pense est ce qui se passera le 30 juin.

Ancelotti sur les joueurs du Real Madrid dont les contrats expirent

Ancelotti sur son vœu pour 2022

Lorsqu’on lui a demandé quel serait son souhait pour 2022, Ancelotti a déclaré qu’il aimerait gagner LaLiga Santander, tout en souhaitant également une bonne santé. Il a déclaré : « C’est vrai que le championnat espagnol est absent de mon CV et j’aimerais le gagner. Mais je souhaite une bonne santé à tous. Si ceux qui vous entourent se portent bien, vous vous sentez mieux aussi.

Ancelotti sur la diatribe de Xavi

Alors que Barcelone souffre plus de cas de COVID-19 que la plupart en ce moment, Xavi a déclaré lors de sa conférence de presse du week-end qu’il pensait que la Liga aurait dû annuler la visite du Barça au Real Majorque. Ancelotti a été interrogé à ce sujet et s’il serait injuste que d’autres matches soient maintenant reportés après que le Real Madrid a dû se rendre à Bilbao avec huit absences COVID-19. Sa réponse typiquement diplomatique fut : « C’est assez compliqué. Je respecte l’opinion de chacun. Il y a beaucoup d’équipes affectées par cela, comme nous à l’extérieur contre l’Athletic et comme l’Athletic, qui a également eu de nombreuses absences pour ce match. Tout ce que nous pouvons faire, c’est respecter les protocoles. Si le protocole reste tel qu’il est actuellement, les matchs doivent être joués. Je pense que c’est assez juste, car nous avons eu le verrouillage alors que nous n’avions pas de matchs. Maintenant, et je ne suis pas médecin, mais la pandémie est bien sous contrôle. J’écoute de nombreux scientifiques qui disent cela. Donc, je pense que nous pouvons garder [playing matches] et que nous devrions.