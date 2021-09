Ancelotti : « La raison de cette défaite n’est pas que j’ai mis Camavinga à l’arrière gauche »

Carlo Ancelotti a expliqué sa tactique après la défaite 2-1 du Real Madrid contre le shérif Tiraspol, en expliquant en détail certaines des décisions qui ont pu dérouter les fans du Real Madrid. L’Italien a déclaré que la formation de départ était un 4-4-2, même si cela ne ressemblait pas toujours à cela, et qu’il avait déplacé Eduardo Camavinga à l’arrière gauche en seconde période parce que le Français avait joué à gauche. aile plus tôt dans sa carrière.

Expliquant ses décisions, l’Italien a déclaré : « Nous avons joué 4-4-2 aujourd’hui. Nous avions Vinícius à gauche, puis Valverde, Hazard et Nacho à droite. Nous n’avons pas joué en 4-3-3 car nous jouons souvent en 4-4-2 avec Hazard. Je pense que Camavinga a l’habitude de jouer là-bas [at left-back] car il y jouait beaucoup quand il était plus jeune. Nous avions le contrôle du match à ce moment-là, donc nous pouvions faire avancer Valverde depuis l’arrière et nous avions Rodrygo qui jouait librement, puis deux attaquants. J’ai aussi changé les deux milieux de terrain centraux pour ajouter plus de fraîcheur. Le match était sous contrôle en seconde période. Je ne pense pas que nous ayons perdu parce que j’ai mis Camavinga à l’arrière gauche. Nous avons perdu à cause d’un peu de malchance et de marges fines. Cela pourrait être une bonne leçon pour l’avenir, que nous avons perdu celui-ci alors que nous ne le méritions pas.

Développant les belles marges qui, selon lui, ont coûté au Real Madrid un résultat positif, Ancelotti a déclaré: “Plus qu’inquiétés, nous sommes tristes. Je pense que l’équipe a joué avec beaucoup d’intensité et d’engagement, mais il y avait de belles marges. Habituellement, les marges fines ne vous coûtent pas un jeu, mais parfois elles le font. Nous avons eu beaucoup d’occasions et nous aurions pu être plus cliniques dans le dernier tiers. Il est difficile d’expliquer cette défaite.

Ancelotti a également donné sa version des raisons pour lesquelles il a reçu un carton jaune pendant le match. Il a déclaré: “C’était quelque chose avec le quatrième officiel parce qu’il m’a dit” tu dois me montrer du respect “et j’ai répondu en disant” J’ai eu 130 matches de Ligue des champions et c’est la première fois qu’un jeune comme vous me réserve pour rien ‘. Il a dit que j’étais entré sur le terrain, mais c’était quand ils regardaient VAR. Je l’ai dit à l’arbitre et au délégué aussi. Mais je ne veux pas parler de l’arbitrage.