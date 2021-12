Ancelotti : « L’Atlético a plus de qualités individuelles maintenant que lorsque je les affrontais auparavant »

A propos du match de dimanche et de ses adversaires, l’Italien a déclaré : « L’Atlético est solide et a plus de qualités individuelles que lorsque je l’ai affronté auparavant, mais ils ont le même travail d’équipe et le même engagement. Nous proposons des tactiques pour les surmonter. Ce sont deux équipes qui utilisent bien les contre-attaques. Les coups de pied arrêtés pourraient aussi être importants. Ce sera un match très difficile pour les deux équipes, mais je pense que ce sera un bon match. Ils ont de grands joueurs, avec Griezmann, Luis Suárez, qui est un attaquant fantastique, Rodrigo de Paul, qui vient de l’Udinese et se porte bien. Les défenseurs et le gardien aussi. Simeone a fait de l’Atlético l’un des meilleurs clubs d’Europe. Tous les entraîneurs rêvent de pouvoir rester aussi longtemps dans un même club. J’adorerais rester aussi longtemps au Real Madrid.

Faisant le point sur les blessures pour le derby, il a déclaré : « Benzema s’est entraîné aujourd’hui et se sent bien. Il est disponible et jouera demain. Tout le monde, à l’exception de Ceballos, s’est entraîné et il reviendra la semaine prochaine. Bale est bon et sera également dans l’équipe. Il pourrait jouer, même si je ne sais pas s’il commencera. Être dans l’équipe montre qu’il a la motivation de jouer. Je tiens à remercier le staff médical car nous avons presque tous les joueurs disponibles, donc ils font du bon travail.

Analysant la course au titre dans son ensemble, il ajoute : « Il y a trois points en jeu, mais il y a aussi un aspect émotionnel puisque c’est une rivalité locale et c’est un match pour la course au titre. Les fans ont des sentiments particuliers pour ce match. Nous allons sortir pour gagner les trois points et essayer de leur faire plaisir. Si nous gagnons, nous aurons trois points de plus par rapport à l’un de nos rivaux, mais je m’attends à ce qu’ils se battent de toute façon jusqu’à la fin de la saison. Nous avons été meilleurs que les autres équipes jusqu’à présent, mais la saison de championnat ne se termine pas maintenant. Il reste encore six mois. »

Étant donné qu’Ancelotti n’a jamais remporté le titre de champion d’Espagne auparavant, on lui a demandé s’il préférait gagner cela plutôt qu’une autre Ligue des champions. À cela, il a répondu : « La Ligue des champions est la compétition la plus importante en Europe et dans le monde. La Liga est également importante. Bien sûr, ne l’ayant pas gagné, je suis très motivé pour le gagner.

Ancelotti sur Hazard et João Félix

Interrogé sur le fait qu’Eden Hazard et João Félix sont susceptibles de commencer sur le banc, malgré leur prix, Ancelotti a insisté sur le fait que les entraîneurs ne devraient pas tenir compte du prix lors de la sélection de l’équipe. Il a déclaré : « Ce n’est pas difficile de mettre un joueur de 100 millions d’euros sur le banc. Ce qui est difficile, c’est de mettre n’importe quel joueur sur le banc.

Ancelotti sur son commentaire « low block »

Après le match précédent, Ancelotti a déclaré que son équipe se sentait plus à l’aise pour défendre en profondeur. Interrogé à ce sujet, il a ajouté : « Les caractéristiques de l’équipe sont quelque chose à considérer. Tous les entraîneurs aimeraient jouer au football offensif dans la moitié de terrain adverse à chaque match, mais vous devez tenir compte de l’adversaire et de certaines caractéristiques. Donc, défendre avec un bloc bas peut nous rendre plus à l’aise compte tenu des caractéristiques des joueurs que nous avons. Si nous voulons pousser plus haut sur le terrain, alors il est vrai que des joueurs comme Valverde et Camavinga peuvent nous aider. »

Ancelotti sur Courtois

Parlant de Thibaut Courtois en forme, l’entraîneur a déclaré: « Je pense qu’il fait une très bonne carrière. Il était bon quand il était à l’Atlético Madrid, puis à Chelsea et maintenant ici. Il se démarque parce qu’il est un grand gardien de but. Il a une grande présence dans la surface de réparation et c’est peut-être ce qui ressort le plus.