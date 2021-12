Ancelotti : « Le derby de Madrid est un match très exigeant, nous devons être intelligents »

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s’est entretenu avec Real Madrid TV dans une brève interview avant le derby de Madrid dimanche contre l’Atletico de Madrid, qui devrait être un match crucial dans la course au titre de la Liga 2021-2022.

Ancelotti sait qu’il ne sera pas facile de battre l’Atletico et veut que ses joueurs soient prêts au combat.

« Je pense que ce sera un match âprement disputé. Il y a des aspects clés lorsque vous affrontez des équipes comme elles, comme les duels, les coups de pied arrêtés, les espaces ouverts… car ils sont très forts défensivement. Ils constituent une menace en contre-attaque et nous devrons nous préparer dans ces domaines et être intelligents », a-t-il déclaré.

L’entraîneur italien a déclaré que ses joueurs se sentaient bien et a partagé ses réflexions sur le statut de Benzema pour le Derby.

« L’équipe est en forme. Nous avons quelques jours pour suivre l’évolution de Benzema, qui s’est entraîné seul aujourd’hui. Casemiro va bien et les autres sont en forme et prêts. Certains d’entre eux étaient un peu fatigués aujourd’hui, mais c’est normal étant donné que nous avons joué il y a à peine deux jours. Nous allons faire une assez grosse séance tactique demain et une petite préparation samedi dans la préparation », a-t-il expliqué.

Le Real Madrid s’est amélioré défensivement ces dernières semaines et Ancelotti a tenu à féliciter son équipe pour ses efforts.

« Courtois a réalisé une belle performance contre Séville, tout comme Militão. Alaba continue d’être très constant et il en va de même pour Mendy. Ensuite, vous avez également le travail que font les joueurs devant eux. Par exemple, il y a le travail de Vini Jr. Tout le monde parle de ce qu’il fait avec le ballon, mais il se débrouille aussi très bien en dehors de la possession et cela s’applique également à Rodrygo. Le travail qu’ils font tous les deux aide l’équipe à garder les draps propres », a-t-il ajouté.

Ancelotti a conclu son entretien en essayant de mettre des mots sur la rivalité entre ces deux équipes.

« Il y a une grande rivalité entre les fans et les joueurs et toutes les personnes impliquées. L’Atlético veut battre Madrid et Madrid veut battre l’Atlético », a-t-il déclaré.

Le Real Madrid a désormais 10 points d’avance sur l’Atletico au classement – ​​les hommes de Simeone ayant un match à jouer –, ce match pourrait donc augmenter l’avance de Madrid en Liga contre les champions en titre.