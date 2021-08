Ancelotti : « Le dossier Mbappé est traité par le club, je me concentre sur le Betis »

Carlo Ancelotti s’est adressé aux médias vendredi, avant le déplacement du Real Madrid pour affronter le Real Betis ce week-end, mais la majorité des questions concernaient l’éventuelle arrivée de Kylian Mbappé. Après la première question de RMTV, les cinq suivantes concernaient l’attaquant français et demandaient à Ancelotti ce qu’il pensait de la possibilité de sa signature.

Répondant à la première de ces questions, Ancelotti a déclaré: “Je m’attendais à ce qu’on me pose des questions à ce sujet et je comprends, mais avec beaucoup de respect, je dois dire que c’est une question qui est traitée par le club. Je me concentre sur le match de demain. Je sais que ça intéresse tout le monde, mais je ne peux rien dire de plus pour le moment.

Alors que d’autres questions sur Mbappé lui étaient posées, l’Italien a ajouté : « Mbappé est un grand joueur, c’est vrai. Nous avons beaucoup de grands joueurs ici et mon travail consiste à travailler pour qu’ils puissent tous montrer le grand talent qu’ils ont. Mais, je vais devoir commencer à me répéter. J’ai une équipe fantastique et je dois me concentrer là-dessus. Je suis content de l’équipe que j’ai, mais si elle s’améliore, c’est mieux pour tout le monde.

Réflexions d’Ancelotti sur le voyage du Real Betis

Discutant du match de samedi, Ancelotti a insisté sur le fait que le Real Madrid doit être meilleur défensivement qu’il ne l’était contre Levante. Il a déclaré: “Le Real Betis joue bien et a un entraîneur très expérimenté. Nous devons nous améliorer défensivement après quelques erreurs lors du deuxième match contre Levante. En attaque, nous avons déjà bien joué. C’est en défense qu’il faut s’améliorer. Nous ne travaillons pas pour tirer des matchs. Je ne pense pas que le match nul contre Levante était bon, nous devons donc mieux défendre pour essayer de remporter une victoire ce week-end dans le match de demain.

Après avoir précédemment loué les perspectives pessimistes de Nacho en matière de défense, on a demandé à Ancelotti comment il se débrouillerait sans l’Espagnol blessé, auquel il a répondu : « Le pessimiste Nacho n’est pas là, mais le pessimiste Dani Carvajal est de retour. Mais, cela dit, le travail défensif est une question d’effort et de concentration. Je pense que nous avons de la qualité et que tout le monde peut défendre. Mais, il s’agit de sacrifice. Vous ne pouvez pas défendre avec sept ou huit dans le football moderne. Vous devez défendre avec 11.”

Les autres commentaires d’Ancelotti

L’entraîneur a fait d’autres commentaires intéressants lors de la conférence de presse, comme sa réponse à une question lui demandant s’il avait abusé de Casemiro lors de son premier mandat à la tête du Real Madrid. “C’est une bonne question”, a commencé Ancelotti. «Peut-être que lors de mon premier relais, Casemiro aurait pu avoir plus de minutes. J’ai peut-être fait une erreur alors. Mais le temps a passé et il fait désormais partie intégrante de cette équipe. Son renouvellement de contrat est très important pour nous, pas seulement à cause de sa qualité mais parce que ses compétences sont très importantes dans cette équipe. Nous avons beaucoup de qualité à l’avant, nous avons donc besoin de joueurs intelligents plus loin pour éliminer les contre-attaques. Avec le ballon aussi, il a beaucoup évolué depuis son premier relais. C’est un milieu de terrain complet. Je ne le changerais pour personne.

Il a également insisté sur le fait qu’Eden Hazard et Vinícius sont toujours dans ses plans, même si Mbappé devait arriver. Concernant le Belge et le Brésilien, il a déclaré : « Hazard est un joueur important, qui se porte bien car il revient de blessures. Il va bien et il est motivé. C’est un joueur très important pour nous. Vinícius est un joueur qui peut commencer les matches, mais jusqu’à présent, il a marqué trois buts en sortant du banc. Nous verrons s’il débute ou quitte le banc lors du match de samedi. J’aime beaucoup le fait qu’il ait marqué trois buts en une heure de jeu environ. Je pense qu’il peut marquer beaucoup de buts avec nous, même s’il n’est pas un avant-centre.